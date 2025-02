Prefeitura de Guaratinguetá inaugura a Farmácia Municipal na UPA – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Foram mais de mil consultas e 90 cirurgias bariátricas realizadas desde 2023 O Governo do Estado, por intermédio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) tem intensificado o acesso à cirurgia bariátrica em Mato Grosso do Sul, garantindo a ampliação das consultas e procedimentos, sempre em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde. A […]