Real Sociedad x FC Midtjylland ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (20/02)

O jogo entre Real Sociedad x FC Midtjylland e acontece HOJE 17 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Real Sociedad x FC Midtjylland: Previsão, Notícias e Escalações para a Europa League

Na segunda etapa dos playoffs da Europa League, a Real Sociedad enfrenta o FC Midtjylland na Reale Arena, em um confronto decisivo para a classificação à última 16 da competição. Após vencer o primeiro encontro por 2 a 1 na Dinamarca, os espanhóis têm uma vantagem mínima, mas precisam manter o desempenho e a concentração para evitar surpresas do adversário dinamarquês, que busca uma reviravolta histórica.

Panorama do Confronto

A Real Sociedad, que terminou em 13º lugar na tabela geral da Europa League com 36 equipes, já conquistou a vitória no jogo de ida com gols de Brais Mendez – convertido de pênalti aos 11 minutos – e Takefusa Kubo, que ampliou pouco depois da metade do primeiro tempo. Apesar do gol de reação de Adam Buksa, a equipe espanhola resistiu à pressão e garantiu os três pontos fora de casa.

Entretanto, o desempenho recente na La Liga não tem sido tão expressivo, com uma sequência de cinco derrotas em sete jogos, o que fez com que a equipe caísse para a 11ª posição no campeonato doméstico. Agora, com a Europa League como um dos principais objetivos, a pressão para avançar se torna ainda maior.

Do lado do FC Midtjylland, o time dinamarquês vem tentando se recuperar de uma derrota apertada na primeira etapa, tendo mostrado solidez em casa recentemente, mas sem vitórias nos jogos fora. Com uma campanha irregular na Liga Dinamarquesa e uma campanha europeia que ainda não proporcionou reviravoltas, a equipe precisa aproveitar cada oportunidade para reverter a desvantagem.

Notícias das Equipes

Real Sociedad

Desfalques: Hamari Traoré (tornozelo), Jon Pacheco (lesão muscular) – ambos fora; Martin Zubimendi e Jon Aramburu estão suspensos.

Hamari Traoré (tornozelo), Jon Pacheco (lesão muscular) – ambos fora; Martin Zubimendi e Jon Aramburu estão suspensos. Opções no setor defensivo: Aritz Elustondo ou Alvaro Odriozola devem ocupar a lateral direita, enquanto a ausência de Zubimendi abrirá espaço para que Pablo Marin, Jon Ander Olasagasti, Luka Sucic e Benat Turrientes disputem a vaga no meio-campo.

Aritz Elustondo ou Alvaro Odriozola devem ocupar a lateral direita, enquanto a ausência de Zubimendi abrirá espaço para que Pablo Marin, Jon Ander Olasagasti, Luka Sucic e Benat Turrientes disputem a vaga no meio-campo. Ataque: Mendez e Kubo, protagonistas do jogo de ida, continuam sendo os nomes de referência, com expectativa de que a linha ofensiva mantenha sua eficiência.

FC Midtjylland

Desfalques: Oliver Sorensen (lesão indefinida), Cho Gue-sung (tornozelo) e Kristoffer Olsson (cabeça) permanecem na bancada.

Oliver Sorensen (lesão indefinida), Cho Gue-sung (tornozelo) e Kristoffer Olsson (cabeça) permanecem na bancada. Goleiro: Jonas Lossl tem sido titular em todos os confrontos europeus recentes e deve novamente ocupar a posição de segurança entre as traves, enquanto o atacante Franculino, embora com poucos gols na Europa League, buscará se destacar para tentar balançar as redes ao lado de Buska e Aral Simsir.

Prováveis Escalações

Real Sociedad:

Goleiro: Marrero

Marrero Defesa: Odriozola (ou Elustondo), Aguerd, Balda

Odriozola (ou Elustondo), Aguerd, Balda Meio-campo: Sucic, Marin

Sucic, Marin Ataque: Kubo, Mendez, Becker, Orri Oskarsson

FC Midtjylland:

Goleiro: Lossl

Lossl Defesa: Andersson, Diao, Bech Sorensen, Paulinho

Andersson, Diao, Bech Sorensen, Paulinho Meio-campo: Castillo, Silva, Andreasen

Castillo, Silva, Andreasen Ataque: Franculino, Buska, Simsir

Análise e Prognóstico

A Real Sociedad, apesar de enfrentar dificuldades no campeonato doméstico, mostra um desempenho sólido na Europa League, especialmente quando consegue abrir o placar logo nos primeiros 45 minutos, algo que tem sido uma marca registrada da equipe. O adversário, FC Midtjylland, precisa superar uma sequência negativa em jogos fora e, para isso, tentará impor um ritmo ofensivo desde o início.

Os espanhóis são favoritos para manter a vantagem conquistada no jogo de ida, mas o Midtjylland não deve facilitar a tarefa, buscando um gol logo no início para reverter a situação. No entanto, considerando o histórico recente e a efetividade ofensiva de Real Sociedad na primeira etapa, a previsão é de uma vitória por 2 a 1, o que significaria um agregado de 4 a 2 a favor dos espanhóis.

Conclusão

Com a classificação em jogo e a pressão de avançar para a última 16 da Europa League, o confronto entre Real Sociedad e FC Midtjylland promete ser emocionante e disputado até o último minuto. A Real Sociedad entra como favorita, mas o Midtjylland, determinado a escrever sua própria história europeia, buscará aproveitar cada oportunidade para surpreender.

Fique ligado para mais atualizações e análises à medida que o jogo se aproxima e prepare-se para uma noite de futebol de alto nível!

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

