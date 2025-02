Bairro Ouro Verde receberá ação social neste sábado (22)

Posted on

O Ministério da Saúde liberou para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade a vacinação contra a gripe. O anúncio foi feito no início de maio e contempla todas as faixas etárias. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a importância dessa medida. “A vacinação é essencial para proteger a saúde da […]