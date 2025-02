Flamengo x Maricá ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 22/02

Flamengo x Maricá: horário, escalações e onde assistir à partida do Campeonato Carioca

Flamengo e Maricá se enfrentam neste sábado (22/02), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro busca consolidar sua liderança, enquanto o Maricá tenta garantir vaga na Taça Rio.

Como chegam as equipes

Flamengo: A equipe comandada por Filipe Luís vive grande fase. Com uma sequência invicta de oito jogos, incluindo vitórias sobre Vasco e Botafogo, além de um empate contra o Fluminense, o Flamengo está muito próximo do título da Taça Guanabara. Além disso, o clube conquistou recentemente a Supercopa do Brasil, reforçando sua boa temporada.

Maricá: Já o Maricá enfrenta uma fase complicada. A equipe não vence há seis partidas, acumulando quatro derrotas e dois empates. Apesar do bom início no Campeonato Carioca, o time caiu de rendimento e agora ocupa a nona colocação, brigando por uma vaga na Taça Rio.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Varela; Allan, Everton Araújo, Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique.

Técnico: Filipe Luís.

Maricá: Dida; Almir, Mizael, Sandro; João Victor, Clayton, Vinícius Matheus, Walber; Denilson, Jonathan, Hugo Borges.

Técnico: Reinaldo Oliveira.

Onde assistir Flamengo x Maricá

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere (TV fechada). Além disso, será possível acompanhar a cobertura em tempo real por sites de esportes que trazem atualizações minuto a minuto.

Ficha técnica – Flamengo x Maricá

Data: 22 de fevereiro de 2025

22 de fevereiro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Transmissão: SporTV, Premiere

O Flamengo entra como favorito para o confronto, mas o Maricá pode surpreender se conseguir recuperar o bom futebol do início da competição.

