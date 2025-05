Goiás x Coritiba ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Goiás x Coritiba é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (10) às 18h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Goiás omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Neste sábado, 10 de maio de 2025, às 18h30 (horário de Brasília), o Estádio Hailé Pinheiro, conhecido como Serrinha, em Goiânia, será palco de um duelo eletrizante entre Goiás e Coritiba pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida reúne duas equipes tradicionais que brigam diretamente pelas primeiras posições da tabela.

Momento das equipes

O Goiás vem embalado por uma vitória sobre o Avaí e ocupa a vice-liderança da Série B com 13 pontos, mesma pontuação do líder Vila Nova. Já o Coritiba, que perdeu para a Ferroviária na rodada passada por 2×1, busca se reabilitar na competição. Com 10 pontos, o Coxa aparece na 7ª posição e precisa vencer para não se distanciar do G4.

Para esta partida, o técnico Mozart, do Coritiba, está suspenso e será substituído pelo auxiliar Denis Iwamura. O Goiás, jogando em casa, aposta na força da torcida e no bom momento para conquistar os três pontos.

Retrospecto recente

No último encontro entre as equipes no estádio da Serrinha, o placar terminou empatado em 1×1. O histórico recente equilibra as expectativas para o confronto, o que aumenta ainda mais a tensão e o interesse da torcida.

Onde assistir Goiás x Coritiba ao vivo

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

A transmissão começa minutos antes da bola rolar, com todos os detalhes do pré-jogo, escalações e entrevistas.

Prováveis escalações

Goiás:

Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro, Lucas Lovat; Marcão, Juninho, Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon, Pedrinho.

Coritiba:

Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo, Zeca; Machado, Sebastián Gómez, Wallisson; Josué, Lucas Ronier, Gustavo Coutinho.

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Com o equilíbrio técnico entre os times e a importância da vitória para ambos, a partida promete fortes emoções. O vencedor pode ganhar fôlego na briga pelo acesso, enquanto quem perder deve enfrentar forte pressão interna.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.