“Adesivaço” leva mensagem por um trânsito seguro aos condutores de Boa Vista

A ação educativa em Boa Vista com adesivaço para reforçar a campanha Maio Amarelo 2025 aconteceu nesta sexta-feira, 9. Em frente à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (Smsop), bairro São Francisco, a Prefeitura adesivou táxis-lotação e veículos oficiais de secretarias municipais.

Participaram da iniciativa as secretarias de Saúde, de Gestão Social (Semges), de Educação e Cultura (Smec) e de Mobilidade Urbana (Semob), além de motoristas da Cooperativa de Táxi Lotação (CTL).

A proposta é ampliar a visibilidade da campanha pelas ruas da capital e reforçar a conscientização sobre a segurança no trânsito.

Segundo o gerente de Prevenção e Educação para o Trânsito da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran), Ney Brito, a proposta é que os motoristas foco da ação sejam multiplicadores da campanha. Além disso, o adesivo é regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contram). Do mesmo modo contribui para reduzir a incidência solar no interior do veículo.

“Estamos espalhando a mensagem da responsabilidade humana no trânsito com a ajuda dos táxis-lotação e dos veículos das secretarias. Eles circulam diariamente pela cidade e atuam como multiplicadores dessa mobilização”, destacou.

Importância

Além disso, cooperados da CTL foram mobilizados pela Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur), que regulamenta e fiscaliza o serviço prestado pela categoria. Além desses, outros condutores também puderam adesivar seus carros durante a ação. “É só parar e colocar. Nosso adesivo cumpre a função visual da campanha e ainda traz benefícios práticos”, completou Ney.

Presidente da CTL, Isaías Pereira reforçou o envolvimento da categoria. “A gente participa todos os anos da campanha Maio Amarelo com a prefeitura. Estamos no trânsito todos os dias e temos o dever de ajudar a conscientizar para redução de acidentes”, declarou.

Com 25 anos de atuação como taxista, Naldo Sousa também destacou a importância da campanha. “Já melhorou muita coisa com a atuação da Smtran, mas ainda tem acidentes por falta de atenção. Essa campanha é um reforço para lembrar os cuidados, principalmente agora no período chuvoso”, pontuou.

