Governo impulsiona atenção primária com R$ 36 milhões e prorroga prazo para compra de equipamentos

Incentivo repassado fortaleceu infraestrutura de todos os municípios, melhorando condições de trabalho para os profissionais e aprimorando o atendimento à população

O Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria Estadual de Saúde), investiu R$ 36 milhões na modernização da APS (Atenção Primária à Saúde), sendo deste montante R$ 20 milhões destinados à reestruturação de unidades básicas de saúde e R$ 16 milhões para a aquisição de novos equipamentos odontológicos em todos os municípios do Estado.

O programa Reestrutura APS destinou R$ 30 mil para cada unidade classificada como posto de saúde, centro de saúde e unidade básica de saúde, garantindo a modernização e qualificação do atendimento prestado à população.

No último mês, foi prorrogado por mais um ano o prazo para os municípios que aderirem ao programa executarem a compra dos equipamentos. A iniciativa complementa a infraestrutura das unidades de saúde e proporciona melhores condições de trabalho para os profissionais da APS.

Os recursos foram repassados pelo Fundo Especial de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, destinados à compra de equipamentos essenciais para aprimorar os serviços odontológicos oferecidos à população.

“A reestruturação das unidades de saúde com novos equipamentos odontológicos representa um avanço significativo para a atenção primária. Com essa modernização, garantimos melhores condições de atendimento à população e proporcionamos um ambiente de trabalho mais adequado para os profissionais. Esse é um passo essencial para fortalecer a saúde bucal em nosso estado”, afirma a coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria Estadual de Saúde, Giovana Soares Buzinaro.

Prazo prorrogado

Para garantir que todas as unidades contempladas consigam executar a compra dos equipamentos, o Governo do Estado prorrogou por mais um ano o prazo para aquisição, conforme estabelecido na Resolução N. 329/SES/MS no ano de 2025. A medida beneficia aqueles que ainda não conseguiram concluir o processo de compra, permitindo que mais unidades de saúde sejam equipadas adequadamente.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Agência Brasil