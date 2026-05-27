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Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal prende homem por furto de celular – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Agentes da Força Municipal prenderam um homem por furto de um aparelho celular durante uma ação realizada na noite da última sexta-feira (22), na região da Uruguaiana, no Centro do Rio.

A equipe realizava patrulhamento pela Avenida Presidente Vargas quando foi acionada por um homem informando que seu pai havia sido vítima de furto dentro do estabelecimento comercial, em Ipanema, na tarde de sexta-feira.

Após perceber o desaparecimento do aparelho celular, familiares analisaram as imagens das câmeras de segurança e identificaram um homem idoso aproveitando o momento em que a vítima se afastou do balcão para subtrair o telefone.

Com auxílio do sistema de rastreamento do aparelho, os agentes da Força Municipal iniciaram buscas na região da Uruguaiana. Em um primeiro momento, o sinal indicava a área comercial da região, mas posteriormente foi atualizado para a Avenida Presidente Vargas, nas proximidades da Rua Regente Feijó.

Durante as diligências, os agentes localizaram um homem com características semelhantes às registradas pelas câmeras de segurança em um bar nas proximidades da 4ª Delegacia de Polícia. Na abordagem, os agentes encontraram o celular furtado dentro da mochila do suspeito, além das roupas utilizadas no momento do crime.

O aparelho estava envolvido em embalagens aluminizadas de produtos alimentícios, supostamente utilizadas para dificultar o rastreamento do dispositivo. O telefone passou a emitir sinais sonoros após acionamento remoto feito pela vítima, confirmando tratar-se do aparelho furtado.

O telefone foi recuperado e ocorrência foi registrada na 4ª DP, no Centro.

Marcações: Força Municipal furto prisão Uruguaiana

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