Holstein Kiel x Bayer Leverkusen ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (22/02)

O jogo entre Holstein Kiel x Bayer Leverkusen Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (22/02) às 08h30 hs . O mandante desta partida será o Holstein que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Prévia: Holstein Kiel x Bayer Leverkusen – Bundesliga 2024/25

Um confronto crucial da Bundesliga acontecerá no Holstein-Stadion neste sábado, 22 de fevereiro, quando o Holstein Kiel, em dificuldades, receberá o Bayer Leverkusen, que ainda busca o título. Com apenas 13 pontos em 22 partidas, o Holstein Kiel está fixado na lanterna da tabela, enquanto o Leverkusen, em segundo lugar com 47 pontos, precisa da vitória para manter suas esperanças de conquistar o título da Bundesliga.

Notícias da Equipe e Atualizações de Lesões:

O Holstein Kiel tem enfrentado problemas com lesões, com vários jogadores importantes indisponíveis. Os defensores Patrick Erras, Colin Kleine-Beckel, Carl Johansson, Ivan Nekic e John Tolkin estão fora de combate, o que pode obrigar o técnico Marcel Rapp a montar uma defesa improvisada. Os meio-campistas Armin Gigovic, Nicolai Remberg e Magnus Knudsen devem desempenhar papéis importantes no meio-campo, enquanto as responsabilidades ofensivas podem ficar com Phil Harres e Shuto Machino.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen ficará sem o defensor Jeanuel Belocian e o atacante Martin Terrier pelo resto da temporada. Apesar dessas ausências, o técnico Xabi Alonso tem um elenco forte à disposição. Os defensores Jonathan Tah, Edmond Tapsoba e Piero Hincapie devem comandar a defesa, enquanto a dupla dinâmica de meio-campistas, Granit Xhaka e Exequiel Palacios, dará suporte ao criador de jogadas Florian Wirtz no ataque, ao lado dos atacantes Nathan Tella e Victor Boniface.

Forma Recente e Estatísticas Principais:

A forma do Holstein Kiel tem sido lamentável, já que a equipe não venceu nenhuma das últimas cinco partidas, com dois empates e três derrotas. A defesa tem sido particularmente vulnerável, tendo sofrido dois ou mais gols em 12 dos últimos 13 jogos. No entanto, os anfitriões mostraram alguma resistência em casa, com duas vitórias e um empate nas últimas quatro partidas no Holstein-Stadion.

Por outro lado, o Leverkusen chega a este jogo após um frustrante empate sem gols contra o Bayern de Munique, seu segundo empate consecutivo sem gols. Apesar disso, o Leverkusen tem mostrado bom desempenho ofensivo, marcando seis gols nas últimas duas partidas e encontrando o gol em 17 jogos consecutivos antes desses empates. Eles esperam voltar a vencer e diminuir a distância para o Bayern de Munique, que está oito pontos à frente na corrida pelo título.

Previsão:

Dado as dificuldades do Holstein Kiel, especialmente na defesa, é pouco provável que consigam impedir o Leverkusen de garantir os três pontos. O poder ofensivo dos visitantes, combinado com as vulnerabilidades defensivas de Kiel, sugere uma partida de muitos gols. Prevemos uma vitória por 5 a 2 para o Bayer Leverkusen, mantendo vivas suas esperanças de título na Bundesliga, enquanto o Holstein Kiel vê suas chances de sobrevivência diminuírem ainda mais.

Previsão do Resultado Final: Holstein Kiel 2-5 Bayer Leverkusen

