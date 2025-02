ASSISTIR Valencia x Atlético de Madrid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (22/02)

A partida entre Valencia x Atlético de Madrid acontece HOJE (22/02), às 13h30 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Valencia que buscar os três pontos em seus domínios.

Valencia x Atlético de Madrid: Prévia, Prognóstico e Escalações

No próximo sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, o Valencia recebe o Atlético de Madrid no Estádio de Mestalla, às 13h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada da La Liga. O confronto promete ser decisivo para ambas as equipes, que vivem momentos distintos na competição.

Situação das equipes

O Valencia luta contra o rebaixamento e ocupa a 18ª posição na tabela, com os mesmos 23 pontos do Las Palmas, primeiro time fora da zona da degola. A equipe tenta evitar sua primeira queda para a segunda divisão desde 1986.

Já o Atlético de Madrid segue na briga pelo título e aparece em 3º lugar, com 50 pontos, apenas um ponto atrás de Real Madrid e Barcelona. Os comandados de Diego Simeone têm a chance de assumir a liderança provisória, antes dos rivais entrarem em campo.

Últimos resultados

O Valencia tem mostrado sinais de recuperação, estando invicto há três partidas. A equipe venceu Celta de Vigo e Leganés, além de ter empatado com o Villarreal na última rodada.

Por outro lado, o Atlético de Madrid vem de um empate frustrante em casa contra o Celta de Vigo (1×1), onde jogou praticamente todo o jogo com um jogador a menos após a expulsão de Pablo Barrios. Antes disso, havia conquistado um empate importante contra o Real Madrid (1×1) no Derby de Madrid.

Confronto direto

Na primeira metade da temporada, o Atlético venceu o Valencia por 3 a 0 no Wanda Metropolitano. No entanto, o Valencia tem boas lembranças do último confronto em Mestalla, quando venceu o rival por 3 a 0 na temporada passada.

Forma recente na La Liga

Valencia: 🟢⚪🔴🟢🟢⚪ (DWLWWD)

🟢⚪🔴🟢🟢⚪ (DWLWWD) Atlético de Madrid: 🔴⚪🟢🔴⚪⚪ (WLDWDD)

Prováveis escalações

Valencia:

(4-5-1)

Goleiro: Mamardashvili

Defesa: Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gayà

Meio-campo: D. López, Guerra, Barrenechea, Pepelu, Almeida

Ataque: Hugo Duro

Desfalques: Thierry Correia (lesão)

Dúvida: Nenhuma

Atlético de Madrid:

(4-4-2)

Goleiro: Oblak

Defesa: Llorente, Giménez, Le Normand, Galán

Meio-campo: De Paul, Koke, Gallagher, Simeone

Ataque: Griezmann, Julián Álvarez

Desfalques: Pablo Barrios (suspenso)

Dúvida: Samuel Lino (lesão)

Previsão e Palpite

O Valencia deve aproveitar o apoio da torcida para tentar surpreender um Atlético que tem oscilado fora de casa. No entanto, a qualidade do time de Simeone, especialmente com Griezmann e Julián Álvarez, pode fazer a diferença.

🔮 Palpite: Valencia 1-2 Atlético de Madrid

O Atlético tem mais qualidade e precisa da vitória para seguir sonhando com o título. No entanto, o Valencia pode dificultar as ações e até balançar as redes.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo para o Brasil através dos canais ESPN e do serviço de streaming Star+.

Onde Assistir La liga no Brasil?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

