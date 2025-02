Trecho da Via Oeste é interditado para Carnaval de rua

Paula Pessoa





Neste final de semana, um trecho da Via Oeste entre as avenidas Major Miguel Naked e Campos Elíseos (Farma Conde Arena), será interditado nos dias 22 e 23 de fevereiro (sábado e domingo), das 8h às 21h, para a realização de blocos de carnaval de rua.

O local também será interditado no próximo final de semana, nos dias 1 e 2 de março (sábado e domingo de Carnaval), no mesmo horário.

Rotas alternativas

Em razão da interdição, foram programadas rotas alternativas para os motoristas que circulam pelo local. Os veículos que transitam pela rua Winston Churchill e pela avenida Campos Elíseos, no sentido Via Oeste, devem realizar o retorno na rotatória da Farma Conde Arena, assim como os veículos que circularem no cruzamento entre a avenida Major Miguel Naked e a Via Oeste.

Já no cruzamento entre a rua Professor Dr. João Batista Ortiz Monteiro e a avenida Cassiano Ricardo, os veículos devem realizar o retorno na rua Antônio Rodrigues Júnior, pela praça do Tori.

Todos os pontos estarão sinalizados e com agentes da mobilidade orientando os motoristas.

Para reforçar a segurança, a Guarda Civil Municipal atuará com patrulhamento preventivo, contando com equipes da GBIKE (Grupamento com Bicicletas), Grupo Tático com Moto (GTAM), viaturas elétricas e Bases Móveis posicionadas nas entradas do evento, além do apoio da Fiscalização. A Polícia Militar também estará presente.

