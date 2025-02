Aston Villa x Chelsea ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (22/02)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Aston Villa x Chelsea acontece hoje, HOJE (22/02) às 13h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Aston ue tentará a vitória em seu território.

Prévia: Aston Villa x Chelsea – Análise, Prognóstico e Escalações

Aston Villa e Chelsea se enfrentam neste sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 13h30 (horário de Brasília), no Villa Park, pela 26ª rodada da Premier League. As duas equipes buscam um resultado positivo para seguir na briga por uma vaga no G4 e garantir presença na próxima edição da Champions League.

Momento das Equipes

O Aston Villa vem de uma sequência de cinco jogos sem vitórias na Premier League, com quatro empates e uma derrota. No último compromisso, os comandados de Unai Emery ficaram no 2 a 2 contra o líder Liverpool, em uma partida movimentada. Mesmo com um desempenho irregular nas últimas rodadas, o Villa ainda está na disputa por uma vaga no G4, ocupando atualmente a 9ª posição com 39 pontos.

Já o Chelsea vive altos e baixos na temporada. Após um impressionante período de 12 jogos sem perder entre novembro e dezembro, a equipe londrina caiu de rendimento e venceu apenas três das últimas dez partidas. A derrota recente por 3 a 0 contra o Brighton levantou questionamentos sobre a equipe de Enzo Maresca, que ocupa o 6º lugar com 43 pontos.

Retrospecto e Estatísticas

O Chelsea venceu o Aston Villa por 3 a 0 no primeiro turno da Premier League, em dezembro.

O Villa tem um excelente retrospecto como mandante, perdendo apenas um dos últimos 22 jogos da Premier League em casa.

O Chelsea não vence fora de casa há seis jogos consecutivos, marcando apenas dois gols nas últimas cinco partidas como visitante.

Desfalques e Prováveis Escalações

O Aston Villa tem vários problemas defensivos, com Pau Torres (tornozelo), Amadou Onana (coxa) e Boubacar Kamara (muscular) fora de combate. Leon Bailey, Ezri Konsa e Ross Barkley são dúvidas para a partida. Sem muitas opções na defesa, Unai Emery pode apostar no jovem Lamare Bogarde ao lado de Tyrone Mings.

No Chelsea, Enzo Maresca não poderá contar com nomes importantes como Noni Madueke, Nicolas Jackson, Wesley Fofana e Romeo Lavia, todos lesionados. Mykhaylo Mudryk está suspenso. Reece James e Tosin Adarabioyo devem retornar ao time titular, enquanto Jadon Sancho pode assumir a vaga de Madueke no ataque.

✅ Aston Villa – provável escalação:

Martinez; Garcia, Bogarde, Mings, Digne; Tielemans, McGinn; Rogers, Asensio, Rashford; Watkins.

✅ Chelsea – provável escalação:

Jorgensen; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Sancho; Nkunku.

Prognóstico e Palpite

O confronto promete ser equilibrado, com o Aston Villa se apoiando no seu forte desempenho em casa e o Chelsea tentando reagir após os últimos tropeços. Apesar da goleada sofrida no primeiro turno, o Villa tem boas chances de surpreender. Levando em conta os problemas defensivos dos Blues e o fator casa, o prognóstico é uma vitória apertada do Aston Villa.

🔮 Palpite: Aston Villa 2-1 Chelsea

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN