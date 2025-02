Ipswich Town x Tottenham Hotspur ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (22/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Ipswich Town x Tottenham Hotspur acontece hoje, HOJE (22/02) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Ipswich ue tentará a vitória em seu território.

No próximo sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 11h (horário de Brasília), o Ipswich Town recebe o Tottenham Hotspur no Portman Road Stadium, pela 26ª rodada da Premier League. Em busca da terceira vitória consecutiva, os Spurs tentam se vingar da surpreendente derrota para o recém-promovido Ipswich no primeiro turno.

Momento das Equipes

Ipswich Town

Os comandados de Kieran McKenna seguem em situação complicada na Premier League. Atualmente na 18ª posição, a equipe tem apenas 17 pontos e não vence há seis jogos na competição. Apesar do empate heroico contra o Aston Villa na última rodada, quando jogou com um a menos por todo o segundo tempo, o Ipswich acumula seis derrotas nos últimos sete jogos como mandante.

Tottenham Hotspur

Já o Tottenham vem de uma importante vitória sobre o Manchester United por 1 a 0, resultado que encerrou uma sequência negativa e deu novo ânimo à equipe de Ange Postecoglou. Agora na 12ª colocação, os Spurs buscam um feito que não acontece desde maio de 2022: vencer três jogos seguidos sem sofrer gols na Premier League.

Retrospecto e Estatísticas

O Ipswich venceu o Tottenham por 1 a 0 no primeiro turno, conquistando sua primeira vitória na Premier League 2024/25.

Os Tractor Boys venceram os últimos quatro confrontos contra os Spurs na Premier League.

A última vitória do Tottenham no Portman Road foi em 1994.

Notícias das Equipes

Ipswich Town

O técnico Kieran McKenna terá desfalques importantes. Axel Tuanzebe está suspenso após expulsão contra o Aston Villa. Além disso, Julio Enciso (joelho), Wes Burns (joelho), Conor Chaplin (joelho), Chiedozie Ogbene (panturrilha) e Christian Walton (virilha) seguem fora. Por outro lado, Szmodics, Sam Morsy e Leif Davis ainda podem ser relacionados.

Provável escalação do Ipswich:

Palmer; Johnson, O’Shea, Greaves, Davis; Cajuste, Phillips; Philogene, Hutchinson, Clarke; Delap

Tottenham Hotspur

Os Spurs podem contar com os retornos de Timo Werner e Son Heung-min, que se recuperam de pequenas lesões. Já Richarlison (panturrilha), Dominic Solanke (joelho), Micky van de Ven (coxa), Cristian Romero (coxa) e Radu Dragusin (ligamento cruzado anterior) seguem fora.

Provável escalação do Tottenham:

Vicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Kulusevski, Tel, Son

Palpite e Prognóstico

O Ipswich vem sofrendo em casa, enquanto o Tottenham mostra sinais de recuperação e terá a volta de peças importantes. Mesmo que os donos da casa não sejam goleados, os Spurs devem sair vitoriosos desta vez.

Palpite: Ipswich Town 0-2 Tottenham Hotspur

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN