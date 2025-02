Bloco da Favorita atrai cerca de 50 mil foliões no Centro do Rio com estrelas do funk e do rap – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agremiação contou com participações de MC Maneirinho, Borges, Bin e Puterrier – Alex Ferro/Riotur

Comandado por estrelas do funk e do rap, o Bloco da Favorita animou o Circuito de Megablocos, na Rua Primeiro de Março, no Centro, neste sábado, 22/02, no último final de semana do pré-Carnaval de Rua 2025. O evento atraiu cerca de 50 mil pessoas para a região e contou com nomes como MC Maneirinho, Borges, Bin e Puterrier, que tocaram diversos hits dos gêneros.

A empresária e criadora do bloco, Carol Sampaio, afirmou que a ideia da agremiação é entregar para os cariocas e turistas uma diversão com os atributos da cidade, além de valorizar o Funk e seus artistas.

– O Bloco da Favorita foi o primeiro bloco em ritmo de funk, que abriu porta para tantas pessoas que hoje em dia estão aqui, como a Ludmilla, como a Anitta. O movimento valoriza o que a gente quer no Rio. Para mim tem muito significado. Sempre fui uma pessoa que lutou por essa cidade aceitando como ela é. A gente pode trazer isso – disse a empresária.

Desfilando desde 2013, o Bloco da Favorita se tornou figurinha carimbada no Carnaval de Rua do Rio por unir de forma única a folia com o batidão do funk.

Neste ano, diversos artistas assumiram posições de musos e musas do bloco. Entre eles, Cris Vianna, Joaquim Lopes, Juan Paiva, Marcus Majella, Marcelo Mello JR, Paloma Bernardi, Rapha Logan e Sheron Menezzes.

– Eu sou apaixonada pelo carnaval, não tem como não estar nele, faz parte da minha vida. Estou felicíssima de estar aqui. A Favorita é uma família, um bloco que é uma delícia – afirmou a atriz Cris Vianna, uma das musas do bloco.

Além da grande festa, outros diversos cortejos queridinhos dos cariocas ganharam as ruas da cidade na manhã deste sábado. Como o Céu na Terra, que, ao som de 150 instrumentistas, tomou as ladeiras de Santa Teresa com seu cortejo de figurinos criativos, pernas-de-pau, gigantes de papel machê e mamulengos serpenteando os trilhos.

À frente da tradicional réplica do bondinho feita de material reciclado, uma boneca gigante da cantora Rita Lee, a artista homenageada deste ano, protagonizava o cortejo sob o cenário do casario antigo. A rainha do rock, que morreu em 2023, foi eternizada na festa do Céu Na Terra, em artes de camisetas e galhardetes desenvolvidos por Luiz de França, o DJ ZOD.

Ainda no Centro, outro bloco que atraiu diversos foliões foi o Estratégia, no largo São Francisco de Paula. Em seu 13º desfile, o bloco homenageou o cantor Wilson Simonal com um “beijaço”. Com 60 ritmistas na bateria, o tributo ao “Rei da Pilantragem” contou com sucessos como “Nem vem que não tem” e “Nanã”. Outra referência do bloco, o cantor Tim Maia teve um set especial dedicado ao icônico álbum “Racional”.

O Pérola da Guanabara também iniciou a festa cedo com foliões que embarcaram rumo à Ilha de Paquetá para curtir a festa do bloco. Desde a saída da Praça XV, uma banda animou a turma ao som de clássicos do axé, pagode, MPB e da música latina.

Outros 49 blocos estão na programação deste sábado de pré-Carnaval de Rua 2025. Ao todo, 99 agremiações circularam na cidade até o fim deste domingo, 23/02.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Com a expectativa de atrair cerca de seis milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, mais de 470 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio.

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, através da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site https://www.carnavalderua.rio/, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.

Confira a lista completa de blocos que vão fazer a festa no Rio neste final de semana, separada por dia e por regiões da cidade.

SÁBADO (22/02)

CENTRO

Endereço: R. Primeiro de Março, 66 – Centro

Concentração: 07:00 Início: 08:00 Fim:12:00

Endereço: R. Alm. Alexandrino – Santa Teresa

Concentração: 07:00 Início: 08:00 Fim:13:00

Endereço: Largo São Francisco De Paula – Centro

Concentração: 08:00 Início: 09:00 Fim: 14:00

Endereço: Paquetá

Concentração: 09:00 Início:11:00 Fim:15:00

Endereço: R. Buenos Aires, 271 – Centro

Concentração:13:00 Início: 14:00 Fim:19:00

Endereço: Largo São Francisco de Paula, 49 – Centro

Concentração: 14:00 Início:14:00 Fim:17:00

ÒRÚNMILÁ E FILHOS DE GANDHI – CARNAVAL CULTURAL DO MUHCAB

Endereço: R. Pedro Ernesto, 80 – Gamboa

Concentração: 14:00 Início: 16:00 Fim: 20:00

Endereço: R. Tia Ciata, 19 – Saúde

Concentração: 15:00 Início:16:00 Fim:21:00

Endereço: Praça Tiradentes

Concentração: 17:00 Início: 19:00 Fim:21:00

Endereço: v. Sara, 64 – Santo Cristo

Concentração: 16:00 Início:17:00 Fim: 22:00

Endereço: Praça Cardeal Câmara, 71 – Lapa

Concentração: 17:00 Início:18:00 Fim: 22:00

ZONA NORTE

Endereço: Pr. Saenz Peña, 344 – Tijuca

Concentração: 09:00 Início:09:00 Fim: 14:00

BLOCO URUBUZADA – DESFILE OFICIAL

Endereço: R. Dr. Satamini, 160 – Tijuca

Concentração: 09:00 Início:11:00 Fim: 14:00

Endereço: Praça Cmte. Xavier de Brito, 18 – Tijuca

Concentração: 09:00:00 Início:10:00 Fim:15:00

Endereço: Tv. Coari, 06 – Abolição

Concentração:12:00 Início:16:00 Fim:18:00

Endereço: R. Sen. Furtado, 15-B – Praca da Bandeira

Concentração: 12:00 Início: 14:00 Fim: 18:00

Endereço: Praça Niterói – Praça Niterói, 18 – Maracanã

Concentração: 12:00 Início: 13:00 Fim: 18:00

Endereço: Av. Alm. Alves Câmara Júnior, 1191 – Jardim Guanabara

Concentração: 13:00 Início:15:00 Fim: 17:00

Endereço: Praça Niterói, 17 – Maracanã

Concentração: 14:00 Início: 15:00 Fim:19:00

Endereço: Rua Romero Zander, 358 – Ramos

Concentração: 14:00 Início:15:00 Fim: 20:00

Endereço: R. Camoropim, 132 – Bento Ribeiro

Concentração: 14:00 Início: 16:00 Fim: 20:00

Endereço: Av. Édison Passos, 19 – Alto da Boa Vista

Concentração: 14:00 Início:16:00 Fim: 20:00

Endereço: Tv. Santorim, 22 – Rocha Miranda

Concentração: 15:00 Início:16:00 Fim:18:00

Endereço: Rua Mário Ferreira, 217 – Engenho da Rainha

Concentração: 16:00 Início:18:00 Fim: 22:00

Endereço: Av. Monsenhor Félix, 710 – Irajá

Concentração: 16:00 Início:16:00 Fim: 22:00

Endereço: Rua Valentim da Fonseca, 25 – Sampaio

Concentração: 16:00 Início:16:00 Fim: 20:00

Endereço: Rua Tamiarana, Em Frente Ao Número 11 – Higienópolis

Concentração: 16:00 Início: 17:00 Fim: 22:00

BLOCO SEU KUKA E EU DO GRAJAU

Endereço: R. Barão de Mesquita, 1032 – Tijuca

Concentração: 16:00 Início:18:00 Fim: 22:00

LIGA INDEPENDENTE DOS BLOCOS DE ENREDO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Endereço: Praca Quintino Bocaiuva, 33 – Quintino Bocaiúva

Concentração: 16:00 Início: 18:00 Fim: 22:00

FUZUÊ… SÓ ALEGRIA PRA VOCÊ!!

Endereço: R. Tamiarana, 4 – Higienópolis

Concentração: 16:00 Início: 18:00 Fim: 22:00

Endereço: R. Haddock Lobo, 359 – Tijuca

Concentração: 16:00 Início: 18:00 Fim: 22:00

BANDA DO TIJUCA TENIS CLUBE

Endereço: Rua Conde De Bonfim, 451 – Tijuca

Concentração: 17:00 Início:18:00 Fim:22:00

Endereço: Praça Barão de Drumond, 2576 – Vila Isabel

Concentração: 17:00 Início:18:00 Fim: 21:00

Endereço: Praça Cmte. Xavier de Brito, 14 – Tijuca

Concentração: 17:00 Início: 18:00 Fim: 21:00

BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA ESQUINA

Endereço: R. Pernambuco, 874 – Casa 1 – Encantado

Concentração: 17:00 Início: 20:00 Fim: 22:00

ZONA OESTE

Endereço: R. Cândido Benício, 2235 – Praça Seca

Concentração: 12:00 Início:15:00 Fim:18:00

Endereço: Av. Lúcio Costa, 3604 – Barra Da Tijuca

Concentração: 14:00 Início:15:00 Fim: 20:00

BLOCO PAREI DE BEBER, NÃO DE MENTIR

Endereço: R. Mandina – Curicica

Concentração: 15:00 Início: 16:00 Fim: 21:00

BLOCO JÁ COMI PIOR PAGANDO

Endereço: Rua Leite De Abreu – Tijuca

Concentração: 16:00 Início: 16:00 Fim: 22:00

Endereço: R. Antônio De Mendonça – Jardim Sulacap

Concentração: 16:00