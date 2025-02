Governo de Roraima convoca professores aprovados em Processo Seletivo Simplificado

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), publicou a 4ª convocação do Processo Seletivo Simplificado para composição do cadastro reserva de profissionais da educação básica. O edital contempla professores do ensino fundamental (6º ao 9º ano), ensino médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Foram convocados 132 professores para atuarem em escolas estaduais localizadas nos municípios de Alto Alegre, Amajari, Boa Vista – Rural, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, Uiramutã e Baixo Rio Branco. A lista completa e o cronograma detalhado estão disponíveis no DOE (Diário Oficial do Estado) do dia 20 de fevereiro, e podem ser conferidos neste link.

A diretora do Departamento de Recursos Humanos, Ranielly Souza Silva, destacou a importância da convocação para reforçar a qualidade do ensino no Estado. “Estamos garantindo que as escolas da rede estadual, tanto na capital quanto no interior, tenham profissionais capacitados para atender às demandas da educação. Nosso compromisso é assegurar que cada aluno tenha um professor qualificado em sala de aula, contribuindo para um ensino de excelência”, afirmou.

Os convocados devem comparecer ao DRH da Seed, localizado na Praça do Centro Cívico, Nº. 550, Centro de Boa Vista nos dias 21 e 24 de fevereiro das 8h às 13h, para a assinatura do contrato e lotação.

É essencial que os profissionais estejam presentes no horário determinado para garantir a vaga. Caso não compareçam no horário da chamada nominal, serão convocados os candidatos subsequentes, conforme disponibilidade de lotação.

Os candidatos devem apresentar a documentação exigida no edital, incluindo identidade, CPF, diploma de graduação, comprovante de residência, certidão de antecedentes criminais, entre outros documentos.

Desistência de candidatos atrasa lotação de professores

Uma das principais preocupações da Seed é o alto índice de desistências por parte dos convocados para assumir vagas na rede estadual de ensino. Entre as reclamações recorrentes dos candidatos está a distância da escola para a residência do docente, o que gera a desistência da ocupação vaga, levando a Seed a realizar novas convocações.

Essa tendência pode acarretar em um aumento significativo da demanda por professores, comprometendo a qualidade do ensino e a estabilidade do sistema educacional. Diante desse cenário, é fundamental que a Seed adote estratégias eficazes para reter os professores convocados e atrair novos talentos para a rede estadual.

“Estamos convocando conforme a necessidade existente na rede estadual e a não aceitação do candidato às vagas disponíveis acarretará na perda do contrato e na convocação do candidato seguinte”, enfatizou Ranielly.