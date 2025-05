Polícia Civil realiza cursos de Tripulação de Embarcações e de Fiscalização de Contratos para servidores

O Núcleo de Pesquisa e Ensino (Nupen), da PCRR (Polícia Civil de Roraima) iniciou nesta semana dois cursos voltados à capacitação de servidores: “Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público” e “Gestão e Fiscalização de Contratos”. As formações são exclusivas para policiais civis e visam aprimorar habilidades técnicas e operacionais, promovendo a excelência na prestação do serviço público.

O curso de Tripulação de Embarcações teve início nesta segunda-feira, 5 de maio, no IERR (Instituto de Educação de Roraima), no bairro Tancredo Neves, em parceria com a Marinha do Brasil. Com carga horária de 40 horas, a capacitação terá duração de cinco dias e inclui aulas teóricas e práticas em embarcações cedidas pela Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

De acordo com o 2º sargento David Lino, o conteúdo do curso abrange noções de manutenção de motor, navegação, primeiros socorros e combate a incêndio. “Estamos capacitando servidores para conduzirem embarcações de até 8 metros, utilizadas por órgãos públicos em navegação interior. Ao final do curso, os alunos receberão certificados e carteiras funcionais específicas, com a leitura da ordem de serviço”, explicou o sargento.

Paralelamente, teve início o curso de Gestão e Fiscalização de Contratos, com término previsto para o dia 8 de maio. A capacitação tem carga horária de 20 horas e reúne cerca de 22 servidores da instituição. A agente de polícia Lidyomara Barbosa, lotada no Departamento Administrativo da PCRR e responsável pela condução das aulas, destacou a importância do treinamento.

“O curso tem como base prática a nova Lei de Licitações, nº 14.133, e busca capacitar os policiais civis indicados como fiscais de contratos, garantindo mais segurança e eficiência na execução dessa função. A expectativa é que a capacitação se torne contínua, dada sua relevância para a boa governança na gestão pública”, afirmou.

A chefe do Nupen, delegada Elivânia Aguiar, ressaltou a contribuição dos cursos para o fortalecimento institucional da Polícia Civil. “Esses cursos representam um avanço significativo na qualificação dos nossos servidores, tanto no aspecto técnico-operacional quanto na gestão administrativa. A capacitação contínua é essencial para garantir uma atuação eficiente e alinhada às exigências legais e institucionais”, destacou a delegada.

