Dona de creche que esqueceu menino de 2 anos em carro tentou fugir

Por MRNews



Dona de Creche Tenta Fugir Após Esquecer Menino de 2 Anos em Carro

O caso que chocou a cidade de Nerópolis, em Goiás, ganhou novos desdobramentos nesta semana. A Polícia Civil revelou que Flaviane Lima, dona de uma creche local, tentou fugir após esquecer um menino de dois anos dentro do carro por quatro horas. O delegado André Fernandes informou que ela foi localizada na cidade de Itaberaí, a aproximadamente 80 quilômetros do local da tragédia.

Tragédia na Creche

O incidente aconteceu na última terça-feira (18). Flaviane buscou Salomão Rodrigues Faustino em casa para levá-lo à creche, mas, ao chegar ao local, entrou na unidade e esqueceu a criança presa à cadeirinha no banco de trás do veículo, com os vidros fechados. Somente horas depois, ao perceber o erro, ela acionou o Corpo de Bombeiros. O menino foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu.

A empresária foi presa e autuada por homicídio culposo, crime que ocorre quando não há intenção de matar. A defesa de Flaviane afirmou que ela está profundamente abalada e que tentou prestar socorro à criança assim que percebeu o erro.

Dona de Creche Está Abalada

Durante depoimento à polícia, Flaviane declarou que o esquecimento ocorreu porque estava preocupada com a chegada de três novas crianças na creche. Seu advogado destacou que a empresária possui treinamento em primeiros socorros e insistiu que não houve negligência deliberada.

A morte de Salomão gerou grande comoção entre os moradores da cidade e nas redes sociais. A mãe da criança, Giselle Faustino, desabafou sobre sua dor em uma publicação emocionante, onde lamentou o pouco tempo que teve com o filho e afirmou estar vivendo um verdadeiro pesadelo desde sua perda.

Investigação Segue em Andamento

Flaviane Lima foi levada para o Complexo de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, onde permanece detida enquanto a Polícia Civil continua investigando o caso. O inquérito busca esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido e determinar se novas medidas legais serão aplicadas contra a empresária.