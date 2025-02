CMBV paga aos servidores a 2ª parcela do 13º salário de 2018

Posted on

O Programa Jovens Mineiros Sustentáveis (JMS) iniciou a segunda etapa de suas atividades em 2024 com uma visita a escolas participantes do programa no município de Lavras, Sul de Minas. Nesta segunda fase, uma parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) proporcionou agregar 19 novos municípios ao Programa e a inclusão de 30 […]