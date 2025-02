Após visita à rodoviária, vereadores de Boa Vista prometem pressionar governo federal sobre migração venezuelana

Logo após a sessão ordinária da manhã desta terça-feira (24), os vereadores de Boa Vista foram ao entorno da Rodoviária Internacional de Boa Vista para verificar presencialmente a real situação dos impactos da migração venezuelana na cidade.

A visita foi convocada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Genilson Costa (Solidariedade). “Vamos tentar ir a Brasília, com a maioria dos vereadores, representando o nosso Município, pra ver se o governo federal se sensibiliza com esse problema, que a cada dia cresce”, disse.

“É a criminalidade! São as coisas absurdas envolvendo as crianças venezuelanas. Aqui temos mães grávidas que, praticamente, estão dando a luz ao seu bebê aqui, em vez de ir à Maternidade. Tem ainda a questão do consumo de drogas e de álcool por aqui. Vamos fazer, de tudo, pra tentar resolver esse problema no âmbito municipal”, declarou o presidente.

Durante a visita, os parlamentares foram recebidos por alguns militares da Operação Acolhida, que tentaram esclarecer o acolhimento aos venezuelanos. Nessa quarta-feira (25), representantes da força-tarefa devem ir à Câmara para ministrar palestra aos vereadores sobre o trabalho realizado com migrantes e refugiados no Estado.