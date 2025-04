Fesporte apoia realização da Supercopa de Futsal em Lages

Presidente da Fesporte, Jeferson Batista, acompanhado pela direção das Leoas da Serra e da prefeita de Lages, Carmen Zanotto – Crédito: Guilherme Brazzalle/Ascom/Fesporte

No Ginásio Jones Minosso, teve início na quarta-feira, 16, a Supercopa de Futsal Feminino que reúne equipes de seis estados. Antes da bola rolar pela primeira rodada da competição, as Leoas da Serra receberam do presidente da Fesporte, Jeferson Batista, uma placa de homenagem entregue em mãos para a presidente, Elusa Camargo. A prefeita de Lages, Carmen Zanotto, e o secretário de esportes, Tyrone Machado, também participaram da homenagem no Jones Minosso.

Em quadra, as talentosas atletas presentearam a Fesporte com uma linda camisa das Leoas da Serra. “Um momento bastante importante para o futsal catarinense aqui em Lages hoje. Agradecer a Carmen Zanotto e a todos os apoiadores das Leoas da Serra sejam eles de Lages ou de todo o estado. A Fesporte fica feliz em ver que a atual gestão cuida do esporte de Lages com muito carinho e responsabilidade” explica. “O governador Jorginho Mello tem um carinho especial pelas Leoas da Serra e desejamos muito sucesso sempre”. complementou Jeferson.

A Fesporte apoiou financeiramente a realização da Supercopa de Futsal Feminino que ocorre em Lages até o próximo domingo, 20.

Além das catarinenses, participam da competição equipes de seis estados brasileiros.

