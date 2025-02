Confira a programação da operação Cata-Bagulho deste sábado (22) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta terça-feira (27) com as lideranças de Caracol para definir as prioridades do município, que receberão apoio e investimentos do Estado. Ficaram acordados projetos importantes como drenagem e recapeamento na área central, pavimentação no distrito de Alta Caracol e acesso ao Clube do Laço da cidade. “O prefeito e […]