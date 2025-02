Equipes do “HumanizAção” acolhem 11 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (21) – Agência de Notícias

Posted on

A partir desta terça-feira (27), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul amplia os serviços de enfrentamento à violência de gênero em suas diversas dimensões, atuando agora com as crianças e adolescentes que também são impactados cognitivamente e emocionalmente por presenciarem situações de violência doméstica em seus lares, com a criação do Ceamca […]