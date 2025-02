Operação Casa limpa contribui no combate contra a dengue

Ariane Caldas





Os cuidados contra a dengue não podem parar e com a Operação Casa Limpa, realizada pela Prefeitura de São José dos Campos, fica ainda mais fácil eliminar os inservíveis que podem servir de criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Neste sábado (22), as regiões leste – Eugênio de Melo, Jardim Itapuã, Galo Branco, Residencial Ribeira e Residencial Armando Moreira Righi – e sul – Parque Interlagos, Torrão de Ouro e Jardim Mesquita, receberam a ação.

João Batista é dono de uma borracharia no Eugênio de Melo há 35 anos. Ele soube da iniciativa por meio do carro de som que circulou no bairro ao longo da semana e já se preocupou para separar os itens para descarte do lado de fora da borracharia.

“Aqui temos muitos pneus, a gente sabe que é um dos lugares que mais podem acumular água, então precisa ter todo cuidado.”, disse seu João.

Além dos pneus, itens como potes, garrafas, lonas, louças sanitárias, baldes, tambores, piscinas desmontáveis também foram coletados nos dois caminhões que circularam pelos bairros, acompanhados por um carro de som orientando os munícipes.

A ação integra as iniciativas para ampliar o combate à dengue na cidade, reforçando os cuidados para manter os joseenses seguros contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Prevenção e controle

Já foram realizadas cinco operações em 2025 – nas regiões leste, norte, sul e sudeste – recolhendo cerca de 5.600 quilos de objetos separados pelos moradores que estão colaborando com a campanha.

Em 2024, o município registrou mais de 98 mil casos da doença. A participação de todos no combate ao mosquito Aedes aegypti é muito importante para evitar uma nova epidemia.

Os dias mais quentes e chuvosos do verão são propícios para proliferação das larvas. É fundamental que a população também redobre os cuidados dentro de casa. Evite o uso de pratinhos embaixo das plantas, não acumule entulho e lixo, mantenha bem tampados os reservatórios e caixas-d’água. Confira outras orientações.

Caso identifique qualquer possível criadouro do mosquito, basta entrar em contato pela Central 156 (telefone, site e aplicativo).

Diariamente, diversas ações de prevenção e controle contra a dengue são executadas em todas as regiões da cidade. A programação de nebulização costal, controle de criadouros e fumacê podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura.

Além disso, os agentes de combate às endemias promovem um trabalho educativo e orientam a população a tomar atitudes para evitar os riscos dessas doenças.



