Sebrae encerra participação na AgroBV 2026 com ações voltadas ao desenvolvimento do agronegócio



Foto: Divulgação/Sebrae



Após quatro dias de programação na AgroBV 2026, o Sebrae Roraima encerrou sua participação com um balanço positivo, marcado pela aproximação com produtores rurais, empreendedores e famílias que passaram pelo evento. Pela primeira vez participando como expositor com um estande próprio, a instituição apresentou soluções para o agronegócio. Além disso, promoveu atendimentos especializados, formalização de empreendedores, distribuição de mudas, ações de ativação de marca e espaços de interação com o público.

Conforme a gerente da Unidade de Competitividade Agroambiental (Uagro), Gabrielle Ribeiro, a experiência representou um novo momento para a atuação do Sebrae na principal feira do agronegócio do estado.

“Foi um balanço muito positivo. É a primeira vez que o Sebrae participa como expositor em uma tenda estrategicamente localizada para apresentar nossos produtos, serviços e soluções voltadas ao agronegócio. Recebemos produtores, empreendedores, famílias e muitas crianças que participaram das ativações e buscaram conhecer mais sobre o trabalho da instituição”, destacou.

Mais de 500 pessoas participaram apenas das ativações de marca promovidas pelo Sebrae. Enquanto o fluxo de visitantes no estande foi ainda maior durante toda a programação.

Para a gerente, a experiência também amplia as perspectivas para as próximas edições.

“A régua subiu. Já identificamos diversas oportunidades para ampliar nossa participação no próximo ano, com um espaço ainda maior e envolvendo outras unidades do Sebrae para apresentar um portfólio ainda mais completo de soluções ao público”.

Além da AgroBV, a agenda da Uagro segue intensa nos próximos meses, com missões empresariais voltadas às cadeias produtivas da fruticultura, bananicultura e pecuária leiteira, além da participação em eventos estratégicos como Agroind, Festival do Tambaqui, Expoferr e Caroebe AgroShow.

Atendimento especializado e soluções para o produtor

Durante todo o evento, a Unidade de Atendimento do Sebrae permaneceu à disposição dos visitantes, apresentando consultorias, cursos, oficinas e programas voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios rurais.

De acordo com o analista Fábio Queiroz, a presença da equipe permitiu mostrar que o Sebrae oferece soluções capazes de atender desde pequenos produtores até empresas consolidadas do setor.

Entre os programas apresentados estiveram o ALI Rural. A iniciativa acompanha propriedades por até 12 meses com foco em inovação e melhoria da gestão. O Sebrae também apresentou o Empretec Rural, voltado ao desenvolvimento das características empreendedoras específicas do segmento agropecuário.

“O Sebrae mostrou que possui soluções que vão desde gestão financeira e pessoas até inovação e transformação digital. O ALI Rural e o Empretec Rural são programas que ajudam o produtor a inovar, aumentar sua competitividade e fortalecer seus resultados”, explicou.

Parceria fortalece o agro de Roraima

O espaço também contou com a atuação integrada do programa Juntos Pelo Agro, desenvolvido em parceria entre Sebrae e Sistema Faerr/Senar.

Conforme a superintendente do Sistema Faerr/Senar, Jucelia Rodrigues, a união das instituições permitiu ampliar o acesso dos produtores a informações e capacitações.

Durante os quatro dias foram realizadas oficinas práticas sobre cultivo de tomate-cereja, bovinocultura, apicultura e outras cadeias produtivas, além da apresentação de serviços voltados ao desenvolvimento rural e ao fortalecimento das cooperativas.

Histórias que mostram a transformação no campo

Entre os empreendedores atendidos pelo Sebrae está Rita Hartmann, integrante do projeto Produtos do Campo.

Produtora de derivados do caju, ela conta que iniciou a atividade de forma informal após participar de cursos de capacitação. Posteriormente, passou a integrar projetos como o ALI Rural e consultorias oferecidas pelo Sebrae.

Hoje trabalha na melhoria das embalagens, gestão do negócio e regularização para ampliar seus mercados.

“A consultoria está ajudando desde o controle de estoque até a documentação necessária para comercializar meus produtos. O Sebrae tem sido fundamental nessa evolução.”

Podcast amplia legado da AgroBV

Uma das novidades da participação do Sebrae foi o lançamento do Podcast Sebrae no Agro. Ele foi criado para registrar os principais debates da feira e, além disso, ampliar o alcance dos conteúdos produzidos durante o evento.

De acordo com o assessor da Diretoria Superintendente, Wharlison Aguiar, o podcast nasceu para reunir diferentes perspectivas sobre o agronegócio e transformar esse conhecimento em conteúdo permanente.

“O podcast permite que essas informações continuem chegando às pessoas mesmo depois da feira. O conteúdo pode gerar matérias, cortes para redes sociais e alcançar quem não conseguiu participar do evento.”

Durante os quatro dias, o programa reuniu especialistas, gestores públicos, empresários, produtores rurais, assim como representantes de instituições parceiras para discutir temas como inovação, tecnologia no campo, empreendedorismo, crédito rural, políticas públicas, inteligência artificial, cadeias produtivas e tendências para o agronegócio. Todos os episódios foram publicados no canal do Sebrae Roraima no YouTube.

Além de registrar a programação da AgroBV, o projeto deixou um legado institucional ao constituir um acervo permanente de conteúdo audiovisual, fortalecer o posicionamento do Sebrae como referência em conhecimento e inovação no agro, ampliar a divulgação de projetos e soluções da instituição e formar um banco de conteúdos para matérias jornalísticas, redes sociais, campanhas e ações educativas. O material permanecerá disponível como fonte de informação e capacitação para produtores, empreendedores e toda a sociedade interessada no desenvolvimento do agronegócio em Roraima.

Fonte: Da Redação

