Agência Minas Gerais | Governador empossa Gustavo Braga como novo secretário de Estado de Educação

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O governador Mateus Simões empossou, nesta sexta-feira (29/5), o novo secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Gustavo Braga. A solenidade foi realizada em Sete Lagoas, na região Central do estado, durante a cerimônia de transferência provisória da capital mineira para o município, dentro da programação do Governo Presente.





Confira a galeria de fotos da transferência da capital para Sete Lagoas



Servidor de carreira do Governo de Minas, Gustavo Braga possui experiência na formulação, monitoramento e gestão de políticas públicas, além de atuação em planejamento estratégico e articulação governamental. Antes de assumir o comando da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), ele ocupou cargos estratégicos na administração estadual, incluindo as funções de chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Governo (Segov) e da própria SEE/MG, além de passagens pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Graduado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro (FJP), Gustavo Braga é pós-graduado em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Universidade Federal Fluminense e em Relações Internacionais pelo Ibmec, além de mestre em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública.

Durante a cerimônia, o governador destacou a experiência técnica e a trajetória de Gustavo Braga na administração pública mineira, ressaltando a continuidade das políticas educacionais desenvolvidas pelo Governo de Minas.



Crédito: Dirceu Aurélio / Imprensa MG





“Gustavo é alguém que conhece a Educação pelo âmbito do gestor. Tenho certeza que fiz a escolha certa, de alguém extremamente preparado, porque precisamos desse olhar do gestor para entender as necessidades da ponta”, disse Mateus Simões.

“Acredito que educar é acreditar nas pessoas antes mesmo que elas acreditem em si mesmas. Enquanto houver um aluno em Minas Gerais precisando de oportunidade, vamos estar trabalhando para fazer sempre mais, seja no reforço das estruturas das escolas, seja com programas pioneiros, como o Trilhas de Futuro, que tem dado a oportunidade da educação junto com a formação profissional de qualidade”, pontuou o secretário Gustavo Braga.

Governo Presente

A posse do novo secretário de Educação ocorre em Sete Lagoas devido à programação do Governo Presente, iniciativa que realiza a transferência provisória da capital de Minas Gerais para 19 cidades até junho. Já foram contempladas Uberlândia, Ipatinga, Ubá, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Diamantina, Ouro Preto, Uberaba, Barbacena, Paracatu, Ponte Nova, Viçosa, Teófilo Otoni, Varginha e agora Sete Lagoas.

O objetivo é reconhecer a importância e valorizar cada uma das regiões mineiras, além de possibilitar ao governador conhecer ainda mais de perto as demandas dos moradores locais, incluindo cidades ao redor da capital provisória.