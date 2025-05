SONORA – Santa Catarina é um dos estados que mais gera oportunidade de trabalho para pessoas inscritas no CadÚnico

Santa Catarina ficou em terceiro lugar no ranking nacional dos estados que mais oportunizam vagas de trabalho para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O dado foi divulgado nesta semana, durante o Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, na categoria Inserção no Mercado de Trabalho.

A premiação valoriza municípios, estados e empresas que promovem geração de renda, qualificação profissional e empreendedorismo para famílias de baixa renda. Foram avaliados critérios como vagas geradas, taxas de empregabilidade e qualidade das ações formativas.

A gerente de Benefícios, Transferência de Renda e Programas da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Sabrina Gomes Cerva, destaca que Santa Catarina é um estado de muitas oportunidades e que atua para promover a transformação social por meio do trabalho:

O prêmio integra a agenda do Programa Acredita no Primeiro Passo, e busca reconhecer boas práticas que tenham como base a redução das desigualdades sociais. A categoria Inserção no Mercado de Trabalho premia ações que se destacaram pela criação de vagas e qualificação de beneficiários do CadÚnico, além da qualidade das iniciativas desenvolvidas.