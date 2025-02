AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2025 – AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 11803.371000/1230-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Paula Pessoa Secretaria de Educação e Cidadania Após o período de férias, a rede de ensino municipal de São José dos Campos abriu as portas nesta terça-feira (6) de suas 180 unidades escolares para acolher 80 mil estudantes no início do ano letivo de 2024. Os alunos das escolas da Prefeitura de São José […]