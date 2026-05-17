Empresa residente no Parque Tecnológico de Sorocaba vence etapa brasileira da Startup World Cup e vai para a final mundial – Agência de Notícias

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Max Drone representará o Brasil na grande final da competição global, que acontecerá nos Estados Unidos, em novembro

A Max Drone, empresa residente no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), venceu a etapa brasileira da Startup World Cup (Copa do Mundo das Startups, em português), uma das maiores competições globais de startups. Agora, a empresa representará o Brasil na final mundial, que será realizada nos Estados Unidos, em novembro.

A ganhadora foi anunciada nesta terça-feira (12), durante a 9ª edição do evento SciBiz Conference, realizado na Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. Especializada no desenvolvimento de soluções com drones e outras tecnologias disruptivas, a Max Drone concorreu com outras dez empresas de todo o país. A representante sorocabana venceu com a solução Warehouse Max, um drone próprio e patenteado que realiza a contagem de inventário.

A ferramenta dispensa o uso de empilhadeira e plataformas elevatórias, automatizando e otimizando o inventário. A tecnologia agiliza os processos de contagem em até 95%, reduz o consumo de energia e as emissões de CO², além de oferecer retorno sobre investimento imediato (ROI).

Segundo o fundador e CEO da Max Drone, Luiz Vitorelo, a conquista representa um marco na história da empresa e de todos que acreditaram nela desde o início, sobretudo diante dos desafios para a estruturação de um negócio inovador no país. “Empreender em tecnologia no Brasil exige resiliência diária. Construir hardware, desenvolver inovação aplicada à logística e transformar isso em uma solução escalável é um desafio enorme. Por isso, receber esse reconhecimento em uma competição global tem um significado muito especial para nós”, diz o CEO.

Para a diretora-executiva da startup, Priscila Siqueira, além da vitória, a oportunidade de representar o Brasil na grande final com uma solução 100% nacional é uma grande satisfação. “Estar entre as finalistas da etapa Brasil, por si só, já é muito especial, mas ser campeã do Startup World Cup Brasil é uma conquista enorme! Mais que um troféu, é um reconhecimento do trabalho, da resiliência e da dedicação de um time supercomprometido”, comemora Priscila.

O presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, salienta que a presença da empresa na final mundial coloca Sorocaba, toda a região e o país em evidência no cenário global de inovação. “A Max Drone não está apenas competindo por um prêmio, mas sim levando consigo uma demonstração da capacidade do nosso ecossistema e do nosso país de desenvolver soluções de alto impacto, com tecnologia própria e potencial de transformação real tanto no mercado nacional quanto global”.

A competição

Organizada pela empresa global de capital de risco Pegasus Tech Ventures, a Startup World Cup é uma competição internacional de pitches (apresentações curtas sobre negócios e soluções), voltada à identificação de soluções inovadoras com alto potencial de impacto.