PGE/SC oferece vagas de estágio em Direito

Oportunidades são voltadas para estudantes de graduação e pós-graduação. Os selecionados atuarão em projetos focados em inovação e inteligência artificial – Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina (PGE/SC) está com cadastro aberto para interessados em estágio da área do Direito. A iniciativa busca atrair estudantes de graduação e de pós-graduação que desejam desenvolver suas habilidades práticas no Direito Público, em um ambiente inovador que incentiva o uso de tecnologias como a Inteligência Artificial para otimizar os processos de trabalho e preparar os futuros profissionais para as novas realidades da advocacia.

Os selecionados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da defesa do Estado, trabalhando em casos reais que impactam diretamente a vida dos cidadãos. A proposta é que os estudantes desenvolvam uma visão estratégica sobre a atuação jurídica no setor público, aprimorando seus conhecimentos em áreas da advocacia pública em que a PGE/SC defende os interesses dos catarinenses, como Direito Processual Civil, Constitucional, Administrativo, Tributário e Ambiental.

Para as vagas de graduação, a bolsa-auxílio é de R$ 1.340,00, enquanto para a pós-graduação o valor é de R$ 2.400,00. Em ambos os casos, há o acréscimo de auxílio-transporte no valor de R$ 5,00 por dia trabalhado, para uma carga horária de 20 horas semanais. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail estagiarios@pge.sc.gov.br.

(Colaboração: Mateus Spiess).

