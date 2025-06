Vans escolares passam por fiscalização

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e de Educação e Cidadania, realizou uma blitz para o transporte escolar da cidade, na última semana.

A ação, que aconteceu em pontos estratégicos do município, teve como foco a inspeção de vans escolares para garantir segurança, regularidade e qualidade no serviço prestado aos alunos da rede de ensino municipal.

A iniciativa marca o início de uma série de ações de fiscalização programadas até o final deste ano que têm caráter preventivo e educativo. Durante as ações, veículos e condutores são verificados, para conferir se cumprem todos os requisitos exigidos pela legislação, como: documentação em dia, condições de higiene, manutenção adequada e o uso correto de equipamentos de segurança.

Mais do que uma ação de fiscalização, a blitz integra o compromisso contínuo da Prefeitura com a excelência no atendimento aos estudantes.



