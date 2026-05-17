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Escrivão da Polícia Civil é atacado pela esposa com faca dentro de delegacia em Boa Vista

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Foto: Reprodução

Uma servidora pública, de 57 anos, atingiu o marido, um escrivão da Polícia Civil de Roraima, 57 anos, com um golpe de faca na mão direita, dentro da delegacia, local onde o homem trabalha. O caso aconteceu nesta quarta-feira, 13, durante o expediente do servidor.

Conforme relato, o casal mantinha brigas constantes. Na tarde do dia anterior, a mulher teria o ameaçado de morte, quando afirmou que daria um tiro ao chegar em casa.

Ainda de acordo com a vítima, o casal teve uma nova discussão, desta vez, dentro da unidade policial. Nesse momento, a mulher, que já estava armada com uma faca de cozinha, desferiu um golpe contra o marido que tentou se defender com a mão. Com isso atingiu o dedo.

O servidor representou contra a mulher pelos crimes de ameaça e lesão corporal.

Fonte: Da Redação

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