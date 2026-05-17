Governo de Roraima anuncia medidas emergenciais para melhorar atendimento no Pronto Atendimento Cosme e Silva

Mais da metade dos atendimentos realizados nos primeiros quatro meses do ano poderia ter sido resolvida na atenção básica, em Unidades Básicas de Saúde

O governador Soldado Sampaio visitou, na noite de quarta-feira, 13, o Pronto Atendimento Cosme e Silva, no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista. Durante a inspeção, o gestor percorreu corredores, consultórios médicos, salas de urgência e o setor de raio-X, conversou com pacientes e profissionais de saúde e determinou medidas imediatas para melhorar o fluxo de atendimento.

A unidade, referência para urgências e emergências na zona Oeste, atende uma média de 700 a 800 pessoas por dia, muitas delas em situações que deveriam ser resolvidas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), considerando a classificação de risco.

Dados da unidade mostram que, entre janeiro e abril de 2026, foram registrados 67.721 atendimentos e procedimentos. Desse total, 37.602 ocorrências (55,5%) foram classificadas como casos de baixa complexidade, dentro do fluxo das unidades básicas do SUS, na atenção primária.

O peso dessa demanda sobre a unidade preocupa a direção. “Quando um paciente vem à unidade e ele deveria estar numa UBS, isso interfere no atendimento do paciente que está grave, porque ele tem que passar por uma triagem que todos que chegam passam”, alertou a diretora da unidade, Moema Gonçalves Farias.

O governador Soldado Sampaio reconheceu o problema e garantiu respostas imediatas. “Temos aqui uma média de 700 a 800 pessoas por dia buscando atendimento básico, que era para ser atendido por uma UBS. Mas é a realidade do Cosme e Silva, e cabe a nós darmos uma resposta à altura e imediata às pessoas que buscam o atendimento”, afirmou.

Novos fluxos

Entre as medidas anunciadas estão a instalação de tendas para ampliar a capacidade de recepção de pacientes, a ampliação da farmácia, a abertura de mais consultórios, o reforço no número de médicos e equipe de enfermagem, e a transferência de parte da estrutura administrativa para uma área fora da unidade, liberando espaço para uma sala de medicação. “Precisamos agilizar esse fluxo. Vamos tomar algumas providências urgentes para de fato atender quem precisa”, disse o governador.

O secretário adjunto de Saúde, Manuel Roque, anunciou que as melhorias imediatas serão seguidas de um estudo para a reforma estrutural da unidade. “A curto prazo estamos determinando ações de melhoria para já. A longo prazo será feito um estudo para a reforma do Cosme e Silva”, declarou.

O paciente José Gregoriano Viana elogiou a presença do gestor para verificar a unidade hospitalar. “Ele saiu da zona de conforto para ver como está a população mais carente. Aqui são todas pessoas carentes, porque o rico vai ao particular. Parabéns pela atitude”, disse.

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