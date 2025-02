Câmara de Boa Vista recebe fórum que representa a classe empresarial em Roraima — Câmara Municipal de Boa Vista

O plenário da Câmara de Boa Vista recebeu, na manhã desta quarta-feira, 23, em sessão solene, o Fórum das Federações Representativas de Classes Empresariais de Roraima, que apresentou os resultados de sua atuação para o público empresarial e à sociedade roraimense. O evento abriu a série de visitas do fórum pelo Poder Legislativo no Estado.

O fórum é composto pelas federações das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), de Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima (Faer), das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Roraima (Facir), do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima (Fecomércio) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RR).

Representante do fórum na apresentação, o presidente da Fecomércio, Ademir dos Santos, destacou que as apresentações visam mostrar, aos vereadores, o trabalho desenvolvido pelas entidades que compõem o fórum.

“Nós já visitamos a governadora do Estado, a prefeita de Boa Vista, e estamos iniciando, na Câmara de Boa Vista, as nossas visitas ao Legislativo. Posteriormente, visitaremos a Assembleia Legislativa de Roraima, e a bancada federal, composta pelos deputados federais e senadores”, declarou.

Para o presidente da Câmara, vereador Mauricélio Fernandes (PMDB), as entidades são de “suma importância” para a sociedade local, visando o desenvolvimento e a economia de Roraima.

Criado neste ano, o fórum visa tornar as ações de defesa de interesses mais eficientes junto aos empresários e trabalhadores da indústria, comércio, serviços e agricultura, unindo forças para promover resultados em escala e gerar um impacto maior com ações institucionais em prol do setor produtivo.