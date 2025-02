Copa de Futebol 40 anos decide semifinalistas da 1ª divisão

Nei José Sant’Anna





As quartas de final da primeira divisão da Copa Popular de Futebol categoria 40 anos, temporada 2024-2025, serão disputadas neste sábado (22) em jogo único, envolvendo os oito times melhores classificados na primeira fase da competição.

O líder Corinthians FC (29 pontos, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas) enfrenta o Palestra FC (8ª campanha). O Bosque FC (segunda melhor campanha) pega o Vasco da Gama (7º); o Oriente (3º) encara o DNA (sexto) e Paraíso do Sol (4º) joga contra o Jardim das Indústrias (5º).

Os vencedores se enfrentam na semifinal e os perdedores serão eliminados, com os times de melhor campanha jogando em casa. Se houver empate, a decisão será nos pênaltis.

Quartas de final – primeira divisão

Corinthians FC x Palestra FC – Vista Verde (15h20)

Bosque FC x Vasco da Gama FC – Arena Bosque (15h20)

Oriente EC x DNA – Arena Tokyo – Oriente (15h20)

Paraíso do Sol x GR Jardim das Indústrias – Paraíso do Sol (15h20)

Semifinais – segunda divisão

No último sábado (15) foram conhecidos os semifinalistas da segunda divisão. O Papaléguas FC derrotou o Amigos da Pracinha por 10 a 0; o Aliança AE se classificou com o empate contra o Sant Cruzem 0 a 0; o Treze de Maio eliminou o Bandeirante com uma goleada por 6 a 1 e o Americano avançou com a vitória sobre o Real Deportivo por 1 a 0.

As semifinais serão neste sábado (22), com os seguinte jogos: Papaléguas x Americano (Arena Intervale, 15h20) e Treze de Maio x Aliança (Arena Jussara, 15h20).



