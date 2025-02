SONORA – Jorginho Mello inaugura revitalização da principal avenida de acesso à Praia do Perequê em Porto Belo

O governador Jorginho Mello e o prefeito de Porto Belo, Joel Lucinda, entregaram para a população da cidade a revitalização da Avenida Santino Voltolini, um dos principais acessos ao balneário de Perequê. A via urbana que antes estava em condições precárias agora está renovada com pavimentação, calçadas em ambos os lados, ciclovia, além de toda drenagem pluvial. Uma antiga ponte foi demolida e substituída por galerias de drenagem pluvial, de concreto pré-moldado, para aumentar a proteção contra enchentes na região.

O total de investimento na obra foi de R$ 4,9 milhões, dos quais R$ 3 milhões foram recursos do Governo do Estado e o restante a contrapartida do município. O apoio estadual para a melhoria urbana representou 61% do investimento.

O governador Jorginho Mello destacou a importância de ajudar os prefeitos, os que estão na ponta:

O prefeito Joel Lucinda ressaltou a importância da obra para a cidade:

O deputado estadual e ex-prefeito municipal da cidade, Emerson Stein, valorizou a presença do governador nos municípios:

