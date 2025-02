Governo reinaugura Colégio João de Azevedo Cruz e entrega kits de robótica

A comunidade de Nova Colina, em Rorainópolis, celebrou nesta sexta-feira, 21, a reinauguração do (CEM) Colégio Estadual Militarizado Tenente João de Azevedo Cruz. Após 17 anos sem melhorias estruturais, a escola passou por uma reforma completa, com um investimento de R$ 4,08 milhões do Governo de Roraima.

O evento contou também com a entrega de nove kits de robótica para escolas do município e a distribuição de 500 redes para os moradores da região por meio do Programa “Rede do Bem”.

Esta é a 61ª escola reinaugurada na gestão do Governo de Roraima e simboliza um novo momento para a educação em Rorainópolis. Com a modernização da estrutura e a chegada de novos equipamentos, os alunos ganham um ambiente mais acolhedor e preparado para os desafios do futuro.

Investimento na educação

O governador Antonio Denarium destacou a importância da reestruturação da unidade de ensino e da entrega dos kits de robótica como parte de um projeto maior para modernizar a educação no estado.

“Estamos investindo na qualidade da educação de Roraima, garantindo melhores estruturas, equipamentos modernos e recursos pedagógicos inovadores. Vamos entregar 24 escolas estaduais. Além disso, assinei a ordem de serviço para a construção das escolas de Cachoeirinha e Caicubi, no Baixo Rio Branco”, disse.

A gestora pedagógica da unidade, Lívia Carolina Printes Andrade, enfatizou os impactos da modernização no ensino e na aprendizagem.

“O sentimento hoje é de alegria pelo Governo de Roraima estar proporcionando esse momento de reinauguração do nosso colégio. Há 22 anos estou no colégio e nunca vi uma reforma dessa magnitude. Recebemos praticamente uma nova escola”.

Tecnologia e inovação nas escolas

Além do Colégio Estadual Militarizado Tenente João de Azevedo Cruz, as escolas beneficiadas com os nove kits de robótica são a Escola Estadual 1º de Maio (Vila do Equador), Escola Estadual Fagundes Varela (Vila Martins Pereira), Escola Estadual José de Alencar (sede de Rorainópolis) e Escola Estadual José Bonifácio (Baixo Rio Branco).

O investimento total na aquisição dos kits, que incluem materiais e ferramentas para a aprendizagem de ciências, engenharia, eletrônica e automação, faz parte do compromisso do Governo de Roraima com a modernização do ensino e a preparação dos alunos para o futuro.

O secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, ressaltou a importância dos kits de robótica na formação dos estudantes.

“Os kits vêm para fortalecer a parte pedagógica e permitem que os alunos aprendam na prática conceitos de ciências, engenharia e eletrônica. Isso contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico e estimula a criatividade e o trabalho em equipe. Em todas as escolas que conseguimos implementar percebemos a melhoria da educação dos nossos alunos”, destacou o secretário.

A professora de química, Raimunda Luciene, destacou a mudança após a reforma, principalmente com relação à climatização do ambiente. “Não tinha ar condicionado e as salas eram muito quentes e muitas vezes impedia de os alunos assistirem aula e hoje trabalhar em uma escola reformada com carteiras novas e climatizada representa rendimento escolar”, disse