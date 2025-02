Prefeitura de Boa Vista lança seletivo para contratação de profissionais da educação

Foto: Divulgação Semuc



Como forma de reforçar o quadro de profissionais da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Boa Vista lançou um novo Processo Seletivo, ofertando 325 vagas.

O edital com mais informações está publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 21. O período de inscrições ocorrerá em etapa única, no período das 8h do dia 27 de fevereiro às 23h59 do dia 7 de março. Clique aqui para fazer a inscrição.

As vagas são as seguintes: 10 para apoio de transporte, 100 para assistente de aluno, 150 para merendeira – área urbana, 10 para merendeira – área rural, 18 para motorista – área indígena, 10 para motorista – área rural, 20 para motorista – área urbana, 3 para professor de Educação Básica Indígena (Língua Materna) e 4 para professor de Educação Básica Indígena (Sala de Recurso Multifuncional).

Importante

Os documentos comprobatórios exigidos deverão ser enviados via upload (https://concursos.boavista.rr.gov.br) da imagem digitalizada dos documentos originais, em frente e verso (sempre que houver), no ato da inscrição. Serão aceitos apenas documentos enviados em formato PDF. Por fim, o prazo de vigência do seletivo será de 12 meses, a contar a partir da data de publicação do resultado oficial definitivo.

