Programa “HumanizAção” acolhe 29 pessoas em situação de rua neste sábado (22) – Agência de Notícias

Para atender as exigências de contratação para o ano letivo escolar de 2024, junto à necessidade de aprimoramento dos profissionais da educação na rede pública de ensino, a Diretoria de Qualificação da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), por meio de contrato firmado com o Senac, realizou os cursos de Primeiros Socorros. […]