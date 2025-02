Por MRNews



Vazamento de Botijão de Gás em Sento Sé Gera Incêndio e Deixa Pessoas Feridas: Lições de Segurança

Na noite de quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, um incidente envolvendo o vazamento de gás em um botijão provocou um incêndio em uma residência localizada no bairro Bela Vista, em Sento Sé, próximo ao Colégio Nova Canaã. Segundo informações divulgadas, o vazamento ocorreu na cozinha do imóvel, onde o gás se acumulou e, em seguida, desencadeou uma explosão que rapidamente incendiou o ambiente.

A mobilização das equipes de resgate foi imediata. Durante o atendimento, o proprietário da casa sofreu queimaduras leves, assim como um brigadista que atuou no combate às chamas. A esposa do morador, que não se encontrava em casa no momento do ocorrido, passou mal ao retornar e se deparar com os danos causados pelo fogo.

Graças à rápida intervenção dos profissionais, o botijão de gás foi removido com segurança, evitando que o incêndio se espalhasse para áreas adjacentes, como a estofaria próxima à residência. Apesar dos prejuízos materiais sofridos, a agilidade dos bombeiros e das equipes de resgate foi fundamental para conter o fogo e prevenir uma tragédia de maiores proporções.

Este incidente ressalta a importância da manutenção adequada dos equipamentos de gás e da adoção de medidas preventivas. Especialistas alertam que qualquer sinal de vazamento de gás deve ser tratado com extrema seriedade. Em situações de emergência, é crucial que os moradores não tentem resolver o problema por conta própria. Em vez disso, a recomendação é acionar imediatamente os serviços de resgate – seja através do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou pelo contato específico da Brigada de Resgate, no número (74) 98106-8029.

A prevenção é o melhor caminho para evitar acidentes graves. Verificar periodicamente as condições dos botijões e das instalações de gás pode ser determinante para prevenir vazamentos e possíveis explosões. Investir em manutenção regular e em equipamentos de segurança pode salvar vidas e reduzir danos materiais consideráveis.

O episódio ocorrido em Sento Sé serve como um alerta para toda a comunidade. A colaboração entre moradores e equipes de emergência é essencial para garantir a segurança e a rápida resolução de situações críticas. Este caso reforça que, diante de qualquer situação suspeita, a ação imediata e o contato com profissionais capacitados podem evitar consequências desastrosas.

Manter a atenção redobrada e adotar práticas seguras no uso de gás são atitudes fundamentais para preservar a integridade física dos moradores e a segurança do patrimônio. A experiência vivida nesta quinta-feira enfatiza a necessidade de estar sempre preparado e de seguir as orientações das autoridades competentes.

Fonte: Notícias de Sento Sé (https://sentoseagora.com.br)

A Prefeitura de Sento Sé marcou presença no 8º Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia, evento que aconteceu nesta quarta e quinta-feira, dias 29 e 30, no Centro de Convenções de Salvador, e reuniu gestores municipais para debater políticas públicas, desafios e soluções inovadoras para a administração pública. A prefeita Giselda Carvalho representou o município, acompanhada do líder político Juvenilson Passos e dos secretários municipais Marcelo Rodrigues (Transporte) e Enos André (Planejamento). Durante o encontro, que contou com a participação de autoridades estaduais e federais, os representantes de Sento Sé puderam trocar experiências e buscar parcerias para fortalecer o desenvolvimento da cidade. A programação incluiu painéis sobre gestão fiscal, infraestrutura, assistência social e inovação tecnológica para os municípios. A prefeita Giselda Carvalho destacou a importância do evento para a troca de conhecimentos e o fortalecimento da gestão municipal. “Esse encontro nos permite conhecer boas práticas de administração pública e trazer novas ideias para aprimorar os serviços em Sento Sé. Estamos sempre em busca de melhorias para nossa população”, afirmou. A participação da comitiva de Sento Sé no encontro reafirma o compromisso da gestão municipal com a modernização da administração pública e a busca por soluções eficientes para garantir mais qualidade de vida à população. “Eventos como esse são fundamentais para que possamos alinhar estratégias e buscar recursos que ajudem a cidade a crescer de forma sustentável. Nossa presença aqui reforça a seriedade do trabalho que vem sendo feito”, pontuou o líder político Juvenilson Passos acrescentando que “a participação da equipe de Sento Sé reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município”.

A Prefeitura de Sento Sé, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, tem intensificado os serviços de manutenção e limpeza nos cemitérios da cidade, especialmente após as últimas chuvas que causaram transtornos na região. A ação foi iniciada na terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, e abrangeu o Cemitério Velho, localizado no bairro Populares, o Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Cícero Borges, e o Velatório Irmã Estela, no bairro Cidade Nova.

As equipes de limpeza estão realizando a remoção de entulhos, capina e uma limpeza geral nos espaços, com o objetivo de garantir a conservação dos cemitérios e proporcionar um ambiente mais organizado e adequado para a visitação. Essa medida visa assegurar que os locais, que são de grande importância para a comunidade, estejam sempre em condições dignas de uso.

O secretário municipal de Obras, Samuel Antunes, destacou a importância dessa ação para a cidade. “As chuvas causaram alguns transtornos, e estamos trabalhando para manter os cemitérios limpos e bem cuidados. Esta ação reforça nosso compromisso com a manutenção dos espaços públicos, respeitando a memória dos entes queridos e oferecendo mais conforto aos visitantes”, afirmou.

A iniciativa tem o apoio da comunidade e é um reflexo do trabalho contínuo da gestão municipal para manter a cidade limpa e bem cuidada. Além disso, a Prefeitura tem recebido elogios dos moradores que destacam a relevância da ação, especialmente em momentos de grande fluxo de visitantes aos cemitérios.

Com o início dos serviços, a Prefeitura de Sento Sé reforça seu compromisso com o bem-estar da população, garantindo que os espaços públicos da cidade, como os cemitérios, estejam em condições ideais para a visitação e o respeito aos entes queridos.

Texto: Gardennia Garibalde – Ascom PMSSE

Fotos: Alex Antunes – Ascom PMSSE