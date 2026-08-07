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Campo Grande tem a 4ª menor taxa de desemprego – CGNotícias

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Por MRNews

Campo Grande segue consolidando sua posição entre as capitais brasileiras com melhor desempenho no mercado de trabalho. Dados do Boletim Econômico de julho mostram que o município encerrou o primeiro semestre de 2026 com saldo positivo de 3.541 empregos formais, elevando para 236.695 o número de trabalhadores com carteira assinada.

Outro destaque do levantamento é a taxa de desocupação de 4,1%, a quarta menor entre todas as capitais do país, atrás apenas de Palmas, Vitória e Curitiba.

Atualmente, cerca de 498 mil pessoas compõem a população ocupada da Capital, resultado que demonstra a força da economia local e o ambiente favorável à geração de empregos.

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Para a prefeita Adriane Lopes, os indicadores refletem o compromisso da gestão municipal em criar um ambiente propício ao desenvolvimento econômico e à geração de oportunidades.

“Estar entre as quatro capitais com menor desemprego do Brasil demonstra que Campo Grande está no caminho certo. Temos trabalhado para reduzir a burocracia, estimular novos investimentos e criar um ambiente favorável para quem deseja empreender e gerar empregos. O resultado é mais oportunidade, renda e qualidade de vida para a população”, afirmou a prefeita.

Entre os setores que mais contribuíram para a geração de vagas no primeiro semestre, o segmento de serviços liderou com saldo de 2.088 postos de trabalho, seguido pela construção civil, que registrou 1.467 novos empregos formais. Apenas no mês de junho, Campo Grande apresentou saldo positivo de 303 vagas.

Outro dado relevante do boletim é a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Das vagas criadas entre janeiro e junho, 1.892 foram ocupadas por pessoas entre 18 e 24 anos.

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Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, os números demonstram que as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico têm ampliado as oportunidades para a população.

“Os resultados mostram uma economia cada vez mais dinâmica e preparada para gerar oportunidades. A forte participação dos jovens nas contratações demonstra que o mercado está absorvendo novos profissionais e oferecendo perspectivas para quem busca o primeiro emprego. Esse é um indicador importante para o desenvolvimento social e econômico de Campo Grande”, destacou o secretário.

Os dados completos estão disponíveis na edição de julho do Boletim Econômico e podem ser consultados no site da Semades. Clicando aqui

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