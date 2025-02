Santa Catarina volta a registrar altas temperaturas após semana de instabilidade

Extremo Oeste volta a atingir temperaturas acima de 30°C- Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

Após um período de temporais, a instabilidade diminui e o calor volta a predominar em Santa Catarina, especialmente no interior do estado. As temperaturas variam entre 30°C e 35°C na maior parte do território catarinense, podendo atingir até 38°C no Extremo Oeste. No Litoral, os ventos de norte a nordeste favorecem a variação de nebulosidade ao longo do dia, com máximas entre 27°C e 30°C.

De acordo com a central de monitoramento da Proteção e Defesa Civil, a segunda-feira, 24, começa com um padrão típico do verão: calor intenso durante o dia e pancadas de chuva e temporais isolados entre a tarde e à noite. Entre a Grande Florianópolis e o Litoral Norte, a circulação marítima pode trazer chuvas ocasionais no período da noite e madrugada, que tendem a ser passageiras, mas podem causar acúmulos momentâneos de água em áreas urbanas.

Em Florianópolis, a previsão indica máximas entre 30°C e 31°C, com mínimas variando de 22°C a 23°C. Há condição para pancadas isoladas de chuva no final da tarde e início da noite.

Cuidados com o calor

Com a elevação das temperaturas, é fundamental que a população adote medidas de prevenção contra o calor excessivo. A Defesa Civil de Santa Catarina recomenda.

Hidrate-se com frequência, bebendo bastante água ao longo do dia.

Evite exposição ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h.

Use protetor solar, óculos escuros e roupas leves para reduzir os efeitos da radiação solar.

Tenha atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, pois são mais vulneráveis ao calor intenso.

Evite atividades físicas ao ar livre nos horários de maior calor.

Mantenha ambientes bem ventilados e, se possível, use ventiladores ou ar-condicionado.

Nunca deixe crianças ou animais dentro de veículos fechados, mesmo que por pouco tempo.

A Defesa Civil de Santa Catarina orienta a população a acompanhar os boletins meteorológicos e, em caso de temporais, evitar locais abertos e áreas de risco, como encostas e regiões sujeitas a alagamentos.

Para receber alertas meteorológicos gratuitos por SMS, cadastre-se enviando uma mensagem de texto com o CEP da sua localidade para o número 40199.

