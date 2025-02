AO VIVO Porto x Vitória de Guimarães assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (24/02), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Porto x Vitória de Guimarães: Prévia, Prognóstico e Onde Assistir

Data e horário: Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, às 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, Porto

Competição: Primeira Liga – Rodada 23

Transmissão: ESPN e Star+

Momento das equipes

O Porto chega pressionado após a eliminação na Liga Europa, caindo para a Roma com um agregado de 4-3. Apesar da frustração continental, os Dragões tentam se recuperar na Primeira Liga, onde ocupam a quarta posição com 46 pontos, ainda sonhando com o título.

O Vitória de Guimarães, por sua vez, vem de dois empates consecutivos e luta para encurtar a distância para os primeiros colocados. A equipe ocupa a sétima posição, com 31 pontos, mas tem encontrado dificuldades para transformar empates em vitórias.

Retrospecto e desempenho

O Porto tem sido dominante no confronto direto, vencendo 14 dos últimos 15 duelos contra o Guimarães. No primeiro turno, aplicou uma vitória tranquila por 3 a 0 fora de casa. No entanto, a equipe de Martin Anselmi precisa tomar cuidado, pois sofreu um revés por 2 a 1 no último encontro no Dragão pela liga.

Em casa, o Porto segue invicto na temporada, tendo conquistado 29 dos 33 pontos possíveis. Além disso, a defesa é a mais sólida da liga como mandante, sofrendo apenas quatro gols no Dragão.

O Vitória, por outro lado, tem um desempenho modesto como visitante. A equipe venceu apenas duas vezes fora de casa e tem dificuldades ofensivas, marcando apenas 10 gols em 11 jogos como visitante.

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Zé Pedro, Diomande, Otávio; Pepe, Eustáquio, Varela, Rodrigo Mora; Viera, Aghehowa, Gonçalo Borges.

Vitória de Guimarães: Varela; Maga, Borevkovic, Relvas, Mendes; Handel, Samu, André Silva; Arcanjo, Ramires, Jota Silva.

Palpite e Prognóstico

O Porto entra como favorito, dada sua força como mandante e histórico positivo contra o Guimarães. Apesar de vir de um desgaste europeu, o elenco tem qualidade suficiente para conquistar os três pontos.

Palpite: Porto 1-0 Vitória de Guimarães.

.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.