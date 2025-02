Botafogo-SP x Novorizontino, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (23/02) (23/02)

Onde assistir ao jogo Botafogo-SP x Novorizontino

Streaming: UOL Play

UOL Play Tempo real: Sites especializados acompanharão a partida lance a lance.

Situação das equipes

A última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025 reserva um confronto interessante entre Botafogo-SP e Novorizontino. As equipes se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Enquanto o Pantera entra em campo apenas para cumprir tabela, o Tigre busca consolidar sua classificação para o mata-mata.

O Botafogo-SP não conseguiu desempenhar uma campanha forte neste Paulistão e chega à última rodada sem chances de avançar para as quartas de final. Com 11 pontos somados, a equipe de Ribeirão Preto ocupa a terceira colocação do Grupo A e apenas cumpre tabela neste duelo.

Por outro lado, o Novorizontino já garantiu sua presença no mata-mata, mas ainda tem um objetivo em mente: ultrapassar o São Paulo e assumir a liderança do Grupo C. Com apenas um ponto de diferença para o Tricolor Paulista, o Tigre precisa vencer e torcer por um tropeço do rival para ficar com a primeira colocação.

Prováveis escalações

Botafogo-SP – Técnico: Paulo Baier

Matheus Albino; Vidal, Gustavo Henrique, Lucas Dias e Jean Victor; Fillipe Soutto, Emerson Santos e Matheus Carvalho; Osman, Salatiel e Robinho.

Novorizontino – Técnico: Eduardo Baptista

Jordi; Willean Lepo, Adriano Martins, Ligger e Reverson; Geovane, Jhony Douglas e Marlon; Aylon, Ronaldo e Jenison.

Arbitragem

Árbitro: Vinicius Furlan

Vinicius Furlan Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Retrospecto do confronto

Historicamente, os confrontos entre Botafogo-SP e Novorizontino costumam ser equilibrados. Nos últimos cinco encontros, cada equipe venceu duas vezes, com um empate. No Paulistão 2024, o Tigre levou a melhor, vencendo por 2 a 1.

O que está em jogo

Para o Botafogo-SP, a partida representa uma oportunidade de encerrar a participação no estadual de forma digna e dar ritmo a alguns jogadores. Já o Novorizontino entra em campo com a responsabilidade de vencer para buscar a liderança do grupo e garantir uma posição mais favorável no mata-mata.

Com motivações distintas, a promessa é de um duelo disputado no Santa Cruz. Resta saber se o Botafogo-SP conseguirá frustrar os planos do Novorizontino ou se o Tigre confirmará seu favoritismo para avançar como líder do Grupo C.