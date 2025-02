Ponte Preta x RB Bragantino, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (23/02)

Por MRNews



Ponte Preta x RB Bragantino: Onde assistir, escalações e o que está em jogo no Paulistão

A Ponte Preta recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (23), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O confronto define os últimos classificados para o mata-mata da competição.

Onde assistir

TV: Space

Space Streaming: Max

Max Tempo real: Sites esportivos acompanham a partida lance a lance

Momento das equipes

A Ponte Preta faz uma campanha sólida no Paulistão e chega à última rodada na vice-liderança do Grupo D, com 22 pontos. Dependendo apenas de si, a Macaca precisa de um bom resultado para confirmar sua classificação às quartas de final.

O Red Bull Bragantino também está em situação semelhante, ocupando o segundo lugar do Grupo B com 14 pontos. Para garantir a vaga na próxima fase sem depender de outros resultados, o Massa Bruta precisa vencer fora de casa.

Prováveis escalações

Ponte Preta – Técnico: João Brigatti

Caíque França; Matheus Alexandre, Fábio Sanches, Thiago Oliveira, Artur; Léo Naldi, Elvis, Wallisson; Jeh, Pablo Dyego e Cássio Gabriel.

RB Bragantino – Técnico: Pedro Caixinha

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick, Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Sorriso, Alerrandro e Vitinho.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA)

Luiz Flávio de Oliveira (FIFA) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro

Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro VAR: José Cláudio Rocha Filho

Com ambas as equipes lutando por uma vaga no mata-mata, a partida promete ser disputada. A Ponte Preta joga com o apoio de sua torcida, enquanto o Bragantino busca surpreender fora de casa para confirmar sua classificação.

Fique ligado para acompanhar todas as emoções desta partida decisiva do Campeonato Paulista!