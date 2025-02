Carnaval de Boa Vista 2025 passará por três praças da capital; confira o circuito itinerante

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



Entre marchinhas, sambas e muita alegria, o Carnaval de Boa Vista 2025 passará por três praças em bairros da cidade, oferecendo programação diversificada e acessível para famílias inteiras. De 1º a 4 de março, a festa vai além da Praça Fábio Marques Paracat, localizada no bairro São Francisco, e promete colorir as ruas da cidade com o Circuito Itinerante.

A Praça Linear Chico do Carneiro, no Bairro dos Estados contará com apresentações culturais e muita música para foliões de todas as idades. Já a Praça Cabos e Soldados, no Caranã, terá a mesma alegria do Carnaval em um local que sempre foi palco de encontros comunitários e festividades tradicionais. Por último, a Praça Clotilde Thereza Duarte de Oliveira será o cenário para a diversão dos moradores do bairro Nova Cidade e entorno.

Circuito de Rua

Quem quiser curtir o carnaval de rua, também poderá aproveitar os desfiles de blocos nos mais diversos bairros da capital. O Circuito de Rua promete levar a energia contagiante dos blocos de carnaval para a população de Boa Vista, unindo foliões e moradores em um clima de confraternização e alegria.

Segundo o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), Dyego Monnzaho, o Circuito Itinerante, assim como o Circuito de Rua, têm o objetivo de democratizar e ampliar o acesso ao Carnaval e as manifestações culturais da cidade.

“A Prefeitura de Boa Vista vem investindo em todas as situações nessa ideia de descentralização das artes e dos projetos de cultura, para que mais pessoas possam ter contato com diversas manifestações artísticas e o Carnaval é um grande exemplo disso. Polarizar em diversos bairros e diversas ruas da cidade faz com que a gente consiga acessar outros públicos e outras camadas da população”, disse.

Circuito Itinerante:

Praça Cabos e Soldados (Caranã) – 1º e 2 de março

1º e 2 de março Praça Clotilde Thereza Duarte de Oliveira (Nova Cidade) – 1º e 2 de março

1º e 2 de março Praça Linear Chico do Carneiro (Bairro dos Estados) – 1º, 2 e 3 de março

Circuito de Rua:

Ocorre em diversos bairros da capital nos dias 1º e 2 de março (Veja endereços na programação abaixo)

Praça Fábio Marques Paracat – Centro – 2, 3 e 4 de março

Atração Nacional:

Mundo Bita (Domingo, 2 de março – Praça Linear Chico do Carneiro)

Confira a programação geral:

Praça Cabos e Soldados – Caranã (1º e 2 de março)

Sábado 1º/03:

19h às 20h30 – BLOCO OS BAMBAS NA AVENIDA (Renato Poeske e Banda)

(Renato Poeske e Banda) 21h às 22h30 – BLOCO ESQUINA LIVRE (Milena Makuxi e Sociedade de Esquina)

(Milena Makuxi e Sociedade de Esquina) 23h à 1h – BLOCO CARNAROCK(Banda Badcore e Banda Johnny Manero)

Domingo 02/03:

19h às 20h30 – BLOCO DENTE DE LEITE (Banda Confete e Serpentina e Banda Xama na Pegada)

(Banda Confete e Serpentina e Banda Xama na Pegada) 21h às 22h30 – BLOCO CACHORROS MAGRO´S (Banda Xote Miudinho)

(Banda Xote Miudinho) 23h à 1h – BLOCO CLASSE A (DK e Banda)

Praça Clotilde Thereza Duarte de Oliveira – Nova Cidade (1º e 2 de março)

Sábado 1º/03:

19h às 20h30 – BLOCO GIGANTES NA FOLIA (Banda Resenha do Samba)

(Banda Resenha do Samba) 21h às 22h30 – BLOCO AFOXÉ FILHAS E FILHOS DE IEMANJÁ (Banda Afoxé Filhas e Filhos de Iemanjá)

(Banda Afoxé Filhas e Filhos de Iemanjá) 23h à 1h – BANDA FUZUÊRA

Domingo 02/03:

19h às 20h30 – BLOCO ESQUINA LIVRE (Milena Makuxi e Sociedade de Esquina)

(Milena Makuxi e Sociedade de Esquina) 21h às 22h30 – BLOCO PURA ADRENALINA (Orion e Banda)

(Orion e Banda) 23h às 1h – BANDA OUSADIA NA PEGADA

Praça Linear Chico do Carneiro – Bairro dos Estados (1º, 2 e 3 de março)

Sábado 1º/03:

17h às 18H30 – GIULIA AMARAL

19h às 20h15 – BLOCO DA DUDA (Leka Denz e Banda)

(Leka Denz e Banda) 20h45 às 22h – CRIART TEATRAL (Show Brincart)

Domingo 02/03:

17h às 18H30 – BLOCO TAMBAKIDS (Banda Tambakids)

(Banda Tambakids) 19h às 20h15 – MUNDO BITA

20h45 às 22h – BANDA ELOS

Segunda-feira 03/03:

17h às 18H30 – BAILE DE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE (Banda Carne Seca)

(Banda Carne Seca) 19h às 20h – JUH ALVES

20h30 às 23h – BLOCO DO MUJICA (Banda Bloco do Mujica)

Praça Fábio Marques Paracat – Centro (2, 3 e 4 de março)

Domingo 02/03:

BLOCO CARNAROCK (Banda Badcore)

BLOCO DO TRANSPLANTADO (Banda Fuzuêra)

BLOCO TELEZÉ (Dithannia e Banda)

BLOCO DOS TRÊS (Renato Poeske e Banda)

BLOCO DO ALOHA (Banda Forró Ideal)

BLOCO PÃO COM OVO – A FOLIA JUNINA (Forrozão Sacolejo)

LEKA DENZ

BLOCO AMIGAS DO CAPITÃO (Banda Nativa/ Dithannia e Banda)

Segunda-feira 03/03:

BLOCO AFOXÉ FILHAS E FILHOS DE IEMANJÁ (Banda Afoxé Filhas e Filhos de Iemanjá)

BLOCO DOS PAPUDINHOS (Ellen Ferreira e Banda)

BLOCO BOI BUMBÁ FOLIA (Banda Cantos do Norte)

BLOCO BAR DA BRAHMA (Banda Fuzuêra)

BLOCO DA FELICIDADE (Rogerinho da Bahia – Nacional/ Estevão Alves e Banda/ Felipe Cardoso e Banda)

BLOQUINHO DA NAIPE (Márcio Alexandre e Banda)

BLOCO FLA FOLIA (Orion e Banda/ Márcio Alexandre)

BLOCO CARNA SOUND (Forrozão Suvaco de Cobra)

Terça-feira 04/03:

BLOCO DO SERVIDOR (Banda Luna)

BLOCO OS BAMBAS NA AVENIDA (Banda Xama na Pegada)

BLOCO DA CARRETINHA (Banda Fuzuêra)

BLOCO CLASSE A (DK e Banda)

BLOCO CÊ TA DENTRO DEIXA (Dj Chica Loca/ Juninho Pegada)

BLOCO GIGANTES DA FOLIA (Banda Resenha do Samba/ Leandro Smith do Kurty Samba/ Nem Boaventura – Manaus/AM)

BLOCO CANAIMÉ

(Banda Nativa/ Renato Poeske e Banda/ Fabinho – O Rei da Balada – Nacional)

BANDA NESSE ESQUEMA

Sábado 1º/03:

17h – BLOCO QUINTAL DO VENTURA (Ousadia na Pegada/ Climatizando) – Rua II, 38 – Cambará (Próximo à Praça do Cambará)

(Ousadia na Pegada/ Climatizando) – Rua II, 38 – Cambará (Próximo à Praça do Cambará) 18h – CONEXÃO DOS BLOCOS LISO E CONFIADO E BLOCO DO TWITTER

(Xote de Buteco/ Forrozão Suvaco de Cobra) – Av. Luis Canuto Chaves, 293 – Caçari (Em frente à Faculdade Cathedral)

18h – BLOCO CASA DA MÃE PRETA (Banda Forrozão 900°/ Resenha do Samba) – Av. São José, 602 – Alvorada

(Banda Forrozão 900°/ Resenha do Samba) – Av. São José, 602 – Alvorada 20h – BLOCO TRADIÇÃO FOLIA (Regina Lima e Banda/ A Vibe é Nossa) – Palco Aderval da Rocha, rua Carmelo, 1400 – Nova Canaã

Domingo 02/03:

16h às 23h – BLOCO DOS SEM SOGRA (Dithania e Banda) – Av. das Onze Horas, 655 – Pricumã

(Dithania e Banda) – Av. das Onze Horas, 655 – Pricumã 17h – BLOCO PURA ADRENALINA (Grupo Maneiras/ Orion e Banda) – Iate Clube, rua Deusuita Mutran Paracat, 100 – Caçari

(Grupo Maneiras/ Orion e Banda) – Iate Clube, rua Deusuita Mutran Paracat, 100 – Caçari 18h – BLOCO DO ZÉ (Regina Lima e Banda/ Márcio Alexandre e Banda) – Rua Levindo Inácio de Oliveira, 2027 – Paraviana

(Regina Lima e Banda/ Márcio Alexandre e Banda) – Rua Levindo Inácio de Oliveira, 2027 – Paraviana 20h – BLOCO DANÇA FOLIA (Sarah Franco e Banda/ Dj Chica Loca) – Rua Unicórnio – Cidade Satélite (Praça do Cidade Satélite)

Fonte: Da Redação