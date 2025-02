Prefeitura e Senac oferecem curso gratuito de montagem e manutenção de computadores portáteis – Agência de Notícias

Posted on

Foto: Divulgação PMBV Iniciativa do Instituto Boa Vista de Música em parceria com a prefeitura, nos dias 6 a 9 ocorre a Semana da Música, dedicada ao ensino, aprendizado e valorização dessa linguagem da arte. Com a presença do Quinteto de Metais da Amazônia, integrante da Amazonas Filarmônica, o evento terá masterclasses com estudantes de música, além […]