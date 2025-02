Mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano da Udesc Cefid recebem inscrições até domingo para disciplinas isoladas

Foto: Rafael Cassaniga/Udesc Cefid

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Florianópolis, finalizará inscrições no domingo, 23, para estudantes especiais em seis disciplinas isoladas do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano (PPGCMH) no primeiro semestre letivo de 2025. Acesse o edital na página da seleção.

Estudante especial é quem só se matricula em disciplinas isoladas, sem vínculo oficial com o programa de pós-graduação. As matérias isoladas do PPGCMH iniciarão as aulas em março. Confira a lista de disciplinas e docentes:

Psicologia do Esporte – Professor Alexandro Andrade;

Desempenho Físico e Esportivo – Professor Fabrizio Caputo;

Metodologia da Pesquisa II – Professor Iramar Baptistella do Nascimento;

Estatística I – Professor Érico Pereira Gomes Felden;

Pesquisa Qualitativa – Professor Valmor Ramos;

Tópicos Especiais Relacionados ao Movimento Humano I – Professora Toni Liechty, da Universidade de Illinois, dos Estados Unidos. Essa disciplina será ministrada em inglês, de forma concentrada, entre 12 e 16 de maio.

As inscrições ocorrem com envio de documentação para o e-mail ppgcmh.cefid@udesc.br.

Mais informações

Mais informações sobre o edital da Udesc Cefid podem ser obtidas na página da seleção, pelo e-mail ppgcmh.cefid@udesc.br e pelo perfil do programa no Instagram.

