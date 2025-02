PGE inaugura placa em homenagem ao procurador do Estado Rogério de Luca

Distinção atribui ao prédio-sede da instituição o nome do advogado público falecido em 2024

Foi realizado na tarde desta sexta-feira, 21, o descerramento da placa que confere ao prédio-sede da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) o nome Edifício Procurador do Estado Rogério de Luca. A iniciativa, prevista na Lei 19.183/2025, é uma homenagem à memória do advogado público que faleceu em pleno exercício de sua função após 30 anos de atuação junto ao órgão central de serviços jurídicos catarinense.

O evento reuniu procuradores do Estado, servidores, residentes, e outros colaboradores da Procuradoria no saguão do prédio, no Centro de Florianópolis. Também estiveram presentes os familiares do procurador falecido: a mãe do procurador, Ivete Rocha De Luca; a esposa, Iloide (Pola) Klein De Luca; os filhos Henrique De Luca e Bruno Perotti; os irmãos Rosângela e Sandro De Luca; e a cunhada Janaína De Luca.

Um depoimento dado pelo procurador do Estado ao projeto Memórias da PGE, em comemoração ao aniversário 40 anos da instituição, deu início à cerimônia. No vídeo, Rogério de Luca compartilhava detalhes de sua trajetória junto ao órgão central de serviços jurídicos do Poder Executivo e falava sobre a importância do trabalho dos procuradores. Lotado na Procuradoria Fiscal (Profis), o advogado público teve papel de destaque em grandes causas de interesse do Estado, além de ter atuado em uma série de bancas de concursos públicos para a carreira de procurador. Ele ainda exerceu o cargo de procurador-geral adjunto da PGE/SC durante a gestão do ex-procurador-geral Walter Zigelli (1999 – 2002).

Em seguida, o irmão do procurador, o advogado Sandro Roberto De Luca, falou aos presentes em nome da família. Ele destacou a importância da homenagem à memória do procurador e agradeceu a solidariedade demonstrada pelos seus colegas de profissão. “Ouvimos doces relatos de como o procurador Rogério era querido e estimado entre vocês. Isso nos confortou muito”, contou o advogado. “Rogério De Luca foi um excelente filho, irmão, esposo, pai. Foi também um excelente servidor público. Era um advogado público que muito se orgulhava de sua função, e que contribuiu de forma inconteste para seu desenvolvimento. Essa é uma justa homenagem à sua memória, seu nome e seu legado”.

O presidente de honra da Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina (Aproesc), Juliano Dossena, também falou aos presentes, relembrando momentos de sua convivência com Rogério de Luca, a quem ele chama de irmão. “Éramos vizinhos de sala, e sempre tivemos um relacionamento muito próximo”, compartilhou o procurador. “Fico muito emocionado, pois essa é uma homenagem merecida. Ele era uma pessoa digna, sempre preocupada com a instituição, e uma verdadeira referência técnica da PGE/SC”.

Para o corregedor-geral da PGE/SC, Luiz Dagoberto Brião, a homenagem prestada com o descerramento da placa é um tributo à memória de um amigo querido, com quem compartilhou mais de 30 anos de carreira. “Entramos na PGE/SC no mesmo concurso. Nos ajudamos, nos ensinamos, e juntos ganhamos ações importantes para o Estado. Ele tinha sabedoria, força de vontade, e a beleza de ser afável. Era um procurador exemplar, que deixou um grande legado, digno dessa homenagem que hoje fazemos”, destacou, ao lembrar de momentos vividos junto ao procurador falecido.

“Conheci Rogério há muito tempo, antes mesmo de fazer o concurso para a carreira de procurador do Estado. Tive a honra de entregar a ele a placa comemorativa aos seus 30 anos de carreira, em 2023, e rimos, pensando há quanto tempo trabalhávamos juntos”, contou o procurador-geral adjunto para Assuntos Administrativos, Ezequiel Pires, que também lembrou dos momentos compartilhados com Rogério de Luca. “Ele era um exímio tributarista, uma pessoa de conhecimento inigualável. Seus trabalhos estão registrados nos arquivos da PGE/SC, dos tribunais, e até do Supremo Tribunal Federal. Que essa homenagem, gravada no prédio-sede da PGE/SC, sirva para que todos lembrem-se do compromisso e da responsabilidade que, como ele sempre demonstrou, temos perante à justiça e à sociedade”.

(Colaboração: Mateus Spiess).

Informações adicionais para a imprensa:

Felipe Reis

Assessoria de Comunicação

Procuradoria-Geral do Estado

comunicacao@pge.sc.gov.br

(48) 3664-7650 / 3664-7834 / 98843-2430