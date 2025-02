Remo x Paysandu Re-Pa 776, ASSISTIR AO VIVO PARAZÃO COM IMAGENS HOJE (23/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Remo x Paysandu: Tudo sobre o Clássico Re-Pa 776 pelo Campeonato Paraense 2025

Por: Notícias de Sena Madureira

O futebol paraense se prepara para mais um capítulo de sua maior rivalidade. Neste domingo, dia 23 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília), Remo e Paysandu se enfrentam no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 7ª rodada do Campeonato Paraense 2025. O confronto marca a edição de número 776 do clássico Re-Pa e promete fortes emoções.

Situação das equipes no Campeonato Paraense

O Remo chega embalado para o clássico, ocupando a liderança do Parazão com 16 pontos e ostentando a melhor defesa e o melhor ataque da competição. A equipe azulina vem de vitória por 1 a 0 sobre o Santa Rosa e quer manter a invencibilidade na temporada.

Já o Paysandu, que soma 13 pontos, busca encostar no rival. O Papão encerrou uma sequência de quatro partidas sem vencer ao bater o Independente na última rodada e chega motivado para o confronto. No entanto, precisaria vencer por uma goleada histórica de 9 gols de diferença para assumir a liderança do campeonato.

Onde assistir Remo x Paysandu ao vivo

TV Aberta: TV Cultura (PA)

TV Cultura (PA) Streaming: Canal do Benja (YouTube)

Canal do Benja (YouTube) Tempo real: Acompanhe os principais lances em portais esportivos

Prováveis escalações

Remo – Técnico: Rodrigo Santana

O Leão Azul pode contar com o reforço do lateral Alan Rodríguez, recém-contratado. Além disso, Pavani retorna ao time titular após ser poupado no último jogo.

Provável time: Marcelo Rangel; Kadu, Rafael Castro, Klaus, Alvariño, Sávio; Pavani, Jaderson; Dodô, Maxwell e Felipe Vizeu.

Paysandu – Técnico: Luizinho Lopes

O Papão terá desfalques importantes. O atacante Pedro Delvalle está suspenso, enquanto o zagueiro Iarley segue fora por lesão. Por outro lado, o argentino Joaquín Novillo pode estrear no clássico.

Provável time: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Novillo (Lucca), Quintana, PK; Vilela, Espinoza, Vargas; Rossi, Marlon (Borasi) e Nicolas.

Arbitragem do clássico

Árbitro principal: Paulo César Zanovelli Da Silva (FIFA)

Paulo César Zanovelli Da Silva (FIFA) Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA)

Guilherme Dias Camilo (FIFA) Assistente 2: Fábio Pereira (MAS)

Fábio Pereira (MAS) Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (CBF)

Wanbelton Lisboa Valente (CBF) VAR: Rodrigo Nunes De Sá (FIFA)

Expectativas para o jogo

Com as duas equipes já classificadas para as quartas de final, o clássico servirá para definir quem terminará a primeira fase na liderança. O Remo, além de jogar em casa, tem sido mais consistente no campeonato, enquanto o Paysandu busca surpreender e ganhar confiança para a reta final da competição.

O Re-Pa 776 promete muita emoção, com um Mangueirão lotado e duas torcidas apaixonadas empurrando seus times rumo à vitória.