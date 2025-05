Chapecoense x Cuiabá ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Chapecoense x Cuiabá é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (16) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Chapecoense omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO CRB

Notícias do Cuiabá

Chapecoense x Cuiabá: onde assistir, horário, escalações e palpites para o duelo da Série B

Nesta sexta-feira, 16 de maio de 2025, Chapecoense e Cuiabá protagonizam um confronto direto na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 8ª rodada da competição, será disputada às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), com transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+.

Operário x Botafogo-SP ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Ferroviária x Avaí ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Ambas as equipes vivem momentos decisivos na temporada e veem esse jogo como oportunidade crucial para se aproximar ainda mais do G-4. A Chape, jogando em casa, vem embalada por uma boa sequência de resultados, enquanto o Cuiabá busca se recuperar após a primeira derrota na Série B 2025.

Chapecoense embalada por bons resultados

A Chapecoense chega ao confronto com moral após vencer o Criciúma em casa e empatar com o Athletico-PR fora, na Arena da Baixada, dois jogos que mostraram evolução tática sob o comando de Gilmar Dal Pozzo. A equipe tem mostrado consistência defensiva e transições rápidas, elementos que têm sido determinantes para a boa campanha.

Contudo, a Chape terá um desfalque importante: o atacante Mário Sérgio sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e passou por artroscopia. Dentinho é o provável substituto, assumindo a responsabilidade de manter a intensidade ofensiva da equipe.

Cuiabá tenta retomar o caminho das vitórias

O Cuiabá, comandado por Guto Ferreira, sofreu sua primeira derrota na Série B ao perder para o Operário por 3 a 2 na rodada passada. Apesar do tropeço, o Dourado mantém uma das melhores campanhas fora de casa e promete dificultar a vida da equipe catarinense na Arena Condá.

América-MG x Paysandu ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Remo x Vila Nova ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Guto Ferreira não deve fazer mudanças em relação ao time que perdeu em casa, confiando na base que vinha funcionando até a última rodada. A expectativa está sobre o trio ofensivo formado por Derik Lacerda, Juan Christian e Pedrinho, responsáveis por boa parte das jogadas de perigo.

Prováveis escalações

Chapecoense:

Léo; Bruno Leonardo, Victor Caetano e João Paulo; Mailton, Matias Bruno, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Clar; Marcinho e Dentinho.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Cuiabá:

Mateus Pasinato; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Sander; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Juan Christian, Derik Lacerda e Pedrinho.

Técnico: Guto Ferreira

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Onde assistir Chapecoense x Cuiabá

O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+, plataforma que reúne conteúdo esportivo da ESPN, além de filmes e séries. A bola rola às 19h (de Brasília) e o jogo promete fortes emoções.

Palpites para Chapecoense x Cuiabá

Especialistas apontam leve favoritismo para a Chapecoense, especialmente pelo fator casa e pela sequência recente de bons resultados:

André Donke : Chapecoense 2 x 1 Cuiabá

: Chapecoense 2 x 1 Cuiabá Paulo Cobos : Chapecoense 1 x 0 Cuiabá

: Chapecoense 1 x 0 Cuiabá Rafael Marques: Chapecoense 1 x 1 Cuiabá

O equilíbrio entre as equipes indica um confronto aberto, com chances reais para ambos os lados. A qualidade do elenco do Cuiabá pode surpreender, mas a solidez defensiva da Chape deve pesar no placar final.

Tags: Série B 2025, Chapecoense x Cuiabá, onde assistir Chapecoense e Cuiabá, palpites Série B, Disney+, Campeonato Brasileiro Série B, Arena Condá, Guto Ferreira, Gilmar Dal Pozzo.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.